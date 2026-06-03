به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان جمعیت و مهاجرت اسرائیل، ورود «لیندا صرصور» فعال فلسطینی ـ آمریکایی و مشاور «زهران ممدانی» شهردار نیویورک را از ورود به اسرائیل منع کرد.

این ممنوعیت بر اساس توصیه وزارت امور مبارزه با یهودستیزی اسرائیل اعمال شده است.

«امیخای شِکلی» وزیر امور مبارزه با یهودستیزی اسرائیل، این تصمیم را چنین توجیه کرد که لیندا صرصور یکی از رهبران اعتراضات حامی حماس در ایالات متحده پس از ۷ اکتبر بوده است».

در واکنش به این اقدام، صرصور اعلام کرد که به دلیل حمایت از حقوق انسان‌ها از ورود به اسرائیل منع شده است و اسرائیل را «یک نظام آپارتاید و قاتل» توصیف کرد.

وی افزود که آمریکایی‌ها باید فوراً از تسلیح و تأمین مالی اسرائیل) دست بردارند.

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