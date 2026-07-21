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همدردی سفارت ایران در کابل با قربانیان سیلاب نورستان؛ اعلام آمادگی برای حمایت از آسیب‌دیدگان

۳۰ تیر ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۹
کد مطلب: 1843243
همدردی سفارت ایران در کابل با قربانیان سیلاب نورستان؛ اعلام آمادگی برای حمایت از آسیب‌دیدگان

سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با ابراز تأسف از وقوع سیلاب‌های مرگبار در استان نورستان و مناطق شرقی افغانستان، با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرد و برای مجروحان این حادثه آرزوی بهبودی و شفای عاجل نمود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با انتشار پیامی، وقوع سیلاب‌های اخیر در استان نورستان و شماری از مناطق شرقی افغانستان را تسلیت گفت.

در این پیام، ضمن ابراز تأسف از جان‌باختن شماری از شهروندان افغانستان، با خانواده‌های آسیب‌دیده ابراز همدردی شده و برای مجروحان این حادثه آرزوی سلامتی و شفای عاجل شده است.

سیلاب‌های اخیر در بخش‌هایی از استان نورستان خسارات گسترده‌ای به بار آورده و شماری از خانواده‌ها را با از دست دادن اعضای خانواده، تخریب خانه‌ها و آسیب به زیرساخت‌های محلی مواجه کرده است.

پیش از این، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) و دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) نیز از آغاز فعالیت تیم‌های امدادی و ارائه خدمات فوری به آسیب‌دیدگان خبر داده بودند.

استان‌های شرقی افغانستان در سال‌های اخیر بارها در معرض حوادث طبیعی مانند سیلاب، زلزله و خشکسالی قرار گرفته‌اند؛ حوادثی که به دلیل ضعف زیرساخت‌ها و شرایط دشوار اقتصادی، پیامدهای سنگین‌تری برای جوامع محلی به همراه دارد.

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پایان پیام/

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