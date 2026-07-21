به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با انتشار پیامی، وقوع سیلابهای اخیر در استان نورستان و شماری از مناطق شرقی افغانستان را تسلیت گفت.
در این پیام، ضمن ابراز تأسف از جانباختن شماری از شهروندان افغانستان، با خانوادههای آسیبدیده ابراز همدردی شده و برای مجروحان این حادثه آرزوی سلامتی و شفای عاجل شده است.
سیلابهای اخیر در بخشهایی از استان نورستان خسارات گستردهای به بار آورده و شماری از خانوادهها را با از دست دادن اعضای خانواده، تخریب خانهها و آسیب به زیرساختهای محلی مواجه کرده است.
پیش از این، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) و دفتر هماهنگکننده کمکهای بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) نیز از آغاز فعالیت تیمهای امدادی و ارائه خدمات فوری به آسیبدیدگان خبر داده بودند.
استانهای شرقی افغانستان در سالهای اخیر بارها در معرض حوادث طبیعی مانند سیلاب، زلزله و خشکسالی قرار گرفتهاند؛ حوادثی که به دلیل ضعف زیرساختها و شرایط دشوار اقتصادی، پیامدهای سنگینتری برای جوامع محلی به همراه دارد.
.....................
پایان پیام/
نظر شما