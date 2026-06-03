به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، طی سخنانی در جمع تعدادی از فعالان اقتصادی و تولیدی بخش خصوصی، ضمن تبیین و تشریح شرایط فعلی کشور و دسیسههای دشمنان برای اضمحلال و تجزیه ایران اظهار کرد: در هر جنگی؛ قحطی، ناامنی، ناملایمات اجتماعی و سختیها بسیار زیاد پدید میآید؛ لکن در جنگ رمضان و دوره آتشبس پس از آن، ما در کشورمان شاهد این ابتلائات نبودیم و این امر ناشی از اقتدار و استحکام نظام جمهوری اسلامی ایران، هوشیاری مردم، همت مسئولان و ایضاً مشارکت و اقدامات بعضاً جهادگونهی فعالان بخش خصوصی در اتاقهای بازرگانی، اصناف و اتحادیههای مختلف بود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر اهمیت میدان دادن بیش از پیش به بخش خصوصی برای تقویت بنیهی اقتصادی کشور، بیان داشت: باید تکلیف خود را با بخش خصوصی مشخص کنیم. در این راستا، نیاز به اصلاح و تغییر نگاه و نگرش خود به بخش خصوصی داریم. اصلاح قوانین، مقررات و دستورالعملهای مرتبط با بخش خصوصی، مهم است؛ اما مهمتر از آن، اصلاح نگرشها در این حوزه است. مقولهی تغییر نگاه و نگرش به بخش خصوصی، موضوعی است که من چند سال است به دنبال آن هستم و در نشستها و جلسات مرتبط، بر آن تاکید و ابرام میورزم.
رئیس دستگاه قضا با تشریح نقش دولت در مواجهه با بخش خصوصی گفت: دولت باید هادی، حامی و ناظر بر بخش خصوصی باشد. این نظارت نیز باید تعریف شده باشد؛ نباید به اسم نظارت، هزار نوع محدودیت را بر بخش خصوصی تحمیل کرد.
رئیس عدلیه به برخی موانع پیشروی بخش خصوصی نیز گریزی زد و عنوان کرد: یکی از مقولاتی که در پیشبرد فعالیتهای بخش خصوصی مولد، مانع ایجاد میکند، بخشنامهها و دستورالعملهای خلقالساعه است؛ این مانع را باید از جلوی راه بخش خصوصی برداریم. این قبیل چالشها و موانع غیرپیشبینیپذیر، سد راه بخش خصوصی است.
قاضیالقضات با تشریح نقش مشارکت مردم در تعالی کشور، خاطرنشان کرد: ما نیاز داریم مردم را به معنای واقعی کلمه قبول کنیم؛ باید از لفظ خارج شویم و در مقام عمل، از فکر مردم استفاده کنیم و مردم را در امور مشارکت دهیم؛ نمونه و مصداق بارز مشارکت مردم در امور، بها دادن به بخش خصوصی است.
رئیس عدلیه افزود: اخیراً از ناحیه اتاق بازرگانی، نامهای به دست سران قوا رسیده که در آن مرقومه، مسائل پیشروی اقتصاد کشور به همراه راهحل درج شده است؛ این اتفاق مبارک و مثبتی است و باید از ناحیه بخش خصوصی استمرار یابد. بخش خصوصی خود را بازوی مشورتی حاکمیت بداند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه با تاکید بر ضرورت تقویت حوزه اقتصاد در کشور، بیان کرد: ما طی ۴۷ سال اخیر در حیطههای علمی و نظامی به پیشرفتهای چشمگیری نائل شدهایم؛ لکن در مبحث اقتصاد باید بیشتر تلاش کنیم. اگر اقتصاد کشور ضعیف شود، استقلال و امنیت و فرهنگ کشور نیز لطمه میبیند. جمهوری اسلامی هم متکفل دنیای مردم است و هم آخرت مردم؛ جمهوری اسلامی آمده است که ملت غنی باشد نه فقیر. مردم ما باید عزیز و آزاد باشند و در مسائل اولیه زندگیشان، نمانند.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: مردم ما امروز حول محور ولیفقیه و عزت و استقلال ایران اسلامی، در نهایت اتحاد و انسجام هستند؛ این یک فرصت تاریخی برای ماست تا نگاه و نگرش جدیدی را نسبت به برخی ساحتهای حکمرانی و مسائل اجتماعی و امنیتی، غالب کنیم.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت توجه به تطورات اجتماعی، تصریح کرد: ما نمیتوانیم نسبت به تحولات و تطورات اجتماعی و پیشرفتهایی که در ساحات علمی و فناوری ایجاد میشود، بیاعتنا باشیم و بدون توجه به آنها و در خلاء قانوننویسی و سیاستگذاری کنیم. ما در عین التزام به اصول و سیاستهای کلان نظام، باید نگرش خود را به برخی از مسائل، تغییر دهیم.
رئیس عدلیه نبرد با استکبار را ادامهدار دانست و عنوان کرد: دشمن صهیونیستی، نابودی و عدم ما را میخواهد؛ ما هم به دنبال اضمحلال این غده سرطانی هستیم؛ فلذا جنگ ما با استکبار و اذناب او ادامه خواهد داشت. این نکته را نیز مورد تاکید قرار دهم که مسئولان در ردههای مختلف همه اتفاقنظر دارند که در برابر دشمن نباید کوتاه آمد؛ در این رابطه هیچ اختلافنظری وجود ندارد؛ در اینکه ما نباید تسلیم تهیدات و فشارهای دشمن در بخشهای نظامی، اقتصادی و رسانهای شویم همه یکصدا هستند؛ البته ممکن است در اتخاذ روشها، اختلافنظر باشد، اما در اصل مقاومت تردیدی وجود ندارد.
قاضیالقضات با تاکید بر اهمیت شکر بهرهمندی از نعمت ولایت، خاطرنشان کرد: رهبری معظم انقلاب، حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای (حفظهالله) بواسطهی تجاربی که در کنار امام شهیدمان، کسب کردهاند و ایضاً نیروی جوانی و حمایت مردمی، بهترین کشتیبان برای نظام و انقلاب هستند و ما در سایه هدایتهای ایشان و با ایجاد تغییر و تحول در برخی روشها، نگرشها و سیاستها، قطعاً آینده بهتری خواهیم داشت.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در پایان به تشریح برخی از نکات برجسته جنگ تحمیلی سوم پرداخت و گفت: دشمن با همه سازوبرگهای نظامی و اطلاعاتی و تجارب و تخصص خود به میدان نبرد جنگ رمضان آمد و به هزیمت رفت. در این جنگ، نصرت الهی شامل حال ملت ایران شد؛ ما ساده از قضیهی اصفهان گذشتیم و نتوانستیم ابعادش را تببین کنیم؛ این رخداد به یک معنا از واقعه طبس مهمتر بود؛ در واقعه اصفهان، دشمن بسیار تمهید کرده بود، اما هواگردهایش در نتیجه اراده الهی به گِل نشست.
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