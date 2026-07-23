به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ طاهر اندربی، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، در نشست خبری هفتگی این وزارتخانه، گزارش تازه عفو بین‌الملل درباره حمله هوایی ۲۶ اسفند به مرکز درمان معتادان «امید» در کابل را رد کرد.

وی این گزارش را «بی‌اساس، فاقد سند و مغایر با واقعیت‌های میدانی» خواند و گفت ادعای هدف قرار گرفتن یک مرکز غیرنظامی بدون ارائه اسناد معتبر مطرح شده است.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تأکید کرد که عملیات‌های نظامی این کشور در چارچوب «حق دفاع مشروع» و با هدف قرار دادن مواضع و عناصر تروریستی انجام می‌شود و ادعای حمله به یک مرکز درمانی با اهداف عملیاتی این کشور همخوانی ندارد.

اتهام پاکستان علیه طالبان

اندربی در بخش دیگری از سخنان خود، طالبان افغانستان را متهم کرد که به گروه‌هایی مانند تحریک طالبان پاکستان (TTP) و ارتش آزادی‌بخش بلوچستان اجازه فعالیت می‌دهد.

وی گفت جامعه جهانی باید طالبان را به دلیل آنچه «عدم اجرای تعهدات توافق دوحه و بی‌توجهی به قطعنامه‌های سازمان ملل» خواند، مورد بازخواست قرار دهد.

پاکستان طی ماه‌های اخیر بارها ادعا کرده است که گروه‌های مسلح مخالف این کشور از خاک افغانستان برای برنامه‌ریزی و اجرای حملات استفاده می‌کنند؛ ادعایی که طالبان آن را رد کرده و تأکید دارد اجازه استفاده از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر را نمی‌دهد.

گزارش عفو بین‌الملل درباره حمله کابل

واکنش پاکستان پس از آن مطرح شد که سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی اعلام کرد حمله هوایی پاکستان به مرکز درمانی «امید» در کابل، به دلیل ماهیت غیرنظامی این مرکز و شمار بالای قربانیان، ممکن است مصداق جنایت جنگی باشد.

این سازمان اعلام کرده بود که بررسی‌های میدانی، تصاویر ماهواره‌ای و شهادت کارکنان مرکز نشان می‌دهد این مکان یک مرکز درمانی فعال برای درمان افراد دارای اعتیاد بوده و نشانه‌ای از استفاده نظامی یا نگهداری سلاح در آن مشاهده نشده است.

بر اساس این گزارش، در زمان حمله بیش از هزار بیمار در این مرکز حضور داشتند و ساختمان‌های اصلی آن تخریب شد.

هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) پیش‌تر مرگ دست‌کم ۱۴۳ نفر را در ارتباط با این حمله ثبت کرده بود؛ در حالی که طالبان شمار قربانیان را بیش از ۴۰۰ نفر اعلام کرده است. آمار نهایی این حادثه تاکنون به‌صورت مستقل تأیید نشده است.

عفو بین‌الملل با اشاره به نبود هشدار قبلی، حضور گسترده غیرنظامیان و میزان خسارات، خواستار انجام تحقیقات مستقل، بی‌طرفانه و علنی درباره این حمله شده است.

تنش بر سر این حمله در شرایطی ادامه دارد که روابط میان طالبان و پاکستان در ماه‌های اخیر به‌دلیل اختلافات امنیتی، حملات مرزی، مسئله تحریک طالبان پاکستان و اتهام‌های متقابل درباره فعالیت گروه‌های مسلح، با افزایش تنش روبه‌رو شده است.

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