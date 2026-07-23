طالبان بار دیگر خواستار واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حکومت طالبان بار دیگر از سازمان ملل متحد خواسته است کرسی افغانستان را به نماینده معرفی‌شده از سوی این حکومت واگذار کند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفته است ادامه وضعیت کنونی «بی‌عدالتی در حق مردم افغانستان» است و سازمان ملل باید درباره نمایندگی این کشور تصمیم بگیرد.

وی همچنین اعلام کرده است که طالبان پس از واگذاری کرسی افغانستان، بدهی‌های مربوط به حق عضویت این کشور در سازمان ملل را پرداخت خواهد کرد.

افغانستان در حال حاضر به‌دلیل انباشته شدن بدهی حق عضویت، مشمول ماده ۱۹ منشور سازمان ملل است و حق رأی خود را در مجمع عمومی از دست داده است. طبق این ماده، کشوری که میزان بدهی آن برابر یا بیشتر از حق عضویت دو سال کامل باشد، از رأی دادن محروم می‌شود؛ مگر آنکه مجمع عمومی تشخیص دهد ناتوانی در پرداخت ناشی از شرایط خارج از کنترل آن کشور بوده است.

با این حال، مسئله حق رأی با موضوع واگذاری کرسی تفاوت دارد. اعتبارنامه نمایندگان کشورها در کمیته اعتبارنامه‌های مجمع عمومی بررسی می‌شود و واگذاری نمایندگی افغانستان به طالبان تاکنون تأیید نشده است.

طالبان از زمان بازگشت به قدرت در مرداد ۱۴۰۰ چندین بار خواستار دریافت کرسی افغانستان در سازمان ملل شده، اما محدودیت‌های گسترده علیه زنان و دختران، نبود حکومت فراگیر و نگرانی‌های حقوق بشری همچنان از موانع اصلی پذیرش بین‌المللی این حکومت به شمار می‌رود.

...................

پایان پیام/