ارتش پاکستان: ۱۷ تروریست تحت حمایت هند را در بلوچستان به هلاکت رساندیم

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اداره روابط عمومی ارتش پاکستان اعلام کرد که ۱۷ تروریست تحت حمایت هند در جریان یکسری عملیات مبتنی بر اطلاعات شناسایی در مناطقی از ایالت بلوچستان به هلاکت رسیدهاند.
در بیانیه روابط عمومی ارتش پاکستان آمده است: در حین اجرای این عملیات، نیروهای ما در چندین مخفیگاه تروریستی متعدد درگیر شدند. درپی درگیری و تبادل آتش، ۱۷ تروریست که مورد حمایت هند بودند، به هلاکت رسیدند که این ضربهای محکم به شبکههای تروریستی فعال در این مناطق محسوب میشود.
این بیانیه همچنین اشاره کرد که نیروهای امنیتی، اسلحه، مهمات و مقدار زیادی مواد منفجره و بمبهای دستساز را از تروریستهای به هلاکت رسیده ضبط کردند.
در رویدادی جداگانه، به گفته منابع پلیس و سازمان امداد و نجات، افراد مسلح ناشناس به خانهای در شهر مردان پاکستان یورش برده و تیراندازی کردند که در نتیجه آن سه نفر، از جمله یک زن و شوهر، کشته شدند.
مسئولان امداد و نجات اعلام کردند که اجساد سه قربانی از داخل خانه بیرون آورده شده و پس از انجام تشریفات قانونی لازم به بیمارستان منتقل شده است.
این حادثه وحشت را در منطقه پراکنده است، در حالی که مهاجمان موفق به فرار از صحنه جرم شدند. پلیس منطقه را محاصره کرده و جمعآوری شواهد و مدارک را آغاز کرده است. تحقیقات از زوایای مختلف در حال انجام است. مسئولان پلیس گفتند که تلاشهایی برای تعیین انگیزه پشت این حمله و دستگیری عاملان آن در حال انجام است.
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