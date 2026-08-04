ضرورت احیای سنت »برادری دینی« در جهان معاصر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ چکیده: در جهان معاصر، با وجود گسترش ارتباطات و شبکههای اجتماعی، انسان بیش از گذشته با تنهایی، بیاعتمادی، گسست عاطفی و ضعف پیوندهای پایدار اجتماعی روبهرو شده است. در چنین فضایی، بازاندیشی در برخی سنتهای ریشهدار اسلامی میتواند افقهایی تازه برای ترمیم حیات اخلاقی و اجتماعی بگشاید.
یکی از این سنتها، «برادری دینی» است؛ مفهومی که در قرآن کریم، سیره نبوی و تاریخ اجتماعی اسلام جایگاهی بنیادین داشته است. این مقاله با رویکردی تحلیلی-هنجاری نشان میدهد که برادری دینی صرفاً یک توصیه اخلاقی ساده نیست، بلکه یک نهاد اجتماعیِ قابل بازسازی است که میتواند در روزگار بحران دوستی، فردگرایی افراطی و فروپاشی اعتماد، نقش مهمی در تقویت همبستگی، مسئولیتپذیری، حمایت متقابل و امنیت روانی ایفا کند.
همچنین مقاله استدلال میکند که همانگونه که فقه اسلامی در مواجهه با مسائل نوپدید، توان توسعه و پاسخگویی داشته است، میتوان با حفظ اصول شرعی، شکلهای نوینی از برادری دینی را در قالبی متناسب با نیازهای امروز احیا و نهادینه کرد.
۱. مقدمه
جامعه انسانی بدون پیوندهای پایدار، به مجموعهای از افراد تنها، مضطرب و بیپناه تبدیل میشود. تمدن جدید اگرچه امکانات مادی فراوانی پدید آورده، اما همزمان نوعی «فقر رابطه» نیز ایجاد کرده است. یافتن یک دوست صادق، همراه فداکار و همدل مورد اعتماد، از دشوارترین نیازهای زندگی امروز شده است. بسیاری از افراد در فضای رقابتی، مصرفزده و بیثبات کنونی، با بحران تعلق، فقدان رفاقت عمیق و نبود شبکههای واقعی حمایت مواجهاند.
اسلام، بر خلاف برخی قرائتهای فردگرایانه، دینِ صرفاً عبادت فردی نیست؛ بلکه طرحی برای ساختن جامعهای همبسته، رحیم و متعهد ارائه میکند. در این چارچوب، مفهوم «اخوت» یا برادری دینی، یکی از ارکان مهم تنظیم روابط انسانی در جامعه مؤمنان است. قرآن کریم صریحاً میفرماید:
إِنَّمَاالْمُؤْمِنُونَإِخْوَةٌإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌإِنَّمَاالْمُؤْمِنُونَإِخْوَةٌ
یعنی: «مؤمنان جز این نیست که برادر یکدیگرند» (حجرات: ۱۰).
این آیه، یک تعبیر عاطفی صرف نیست؛ بلکه اعلام یک نسبت حقوقی، اخلاقی و اجتماعی است. برادری دینی در صدر اسلام، صرفاً یک شعار نبود، بلکه بهصورت نهادی زنده در حیات جمعی مسلمانان حضور داشت و آثار عملی فراوانی بر جای میگذاشت. با این حال، این سنت در بسیاری از جوامع اسلامی امروز کمرنگ یا تقریباً متروک شده است. این مقاله بر آن است که نشان دهد احیای این سنت، نه تنها ممکن، بلکه برای درمان بخشی از بحرانهای اجتماعی و اخلاقی دوران حاضر ضروری است.
۲. مبانی قرآنی و دینی برادری دینی
۲.۱. اخوت به مثابه اصل قرآنی
قرآن، رابطه مؤمنان را نه صرفاً رابطه همکیشان، بلکه رابطه «اخوت» معرفی میکند. اخوت در فرهنگ قرآنی، مفهومی عمیقتر از همدلی سطحی است. برادر، کسی است که در غم و شادی شریک، در بحران مددکار، و در سیر اخلاقی و معنوی همراه باشد. از همین رو، قرآن پس از اعلام اخوت مؤمنان، بلافاصله بر اصلاح میان آنان تأکید میکند؛ زیرا برادری، بدون مسئولیت برای حفظ رابطه، معنای واقعی نمییابد.
۲.۲. سیره نبوی و عقد اخوت
یکی از مهمترین نمودهای عملی این اصل، «عقد اخوت» در صدر اسلام بود. پیامبر اکرم (ص) میان مسلمانان، بهویژه میان مهاجران و انصار، پیوند برادری برقرار کرد. این اقدام، صرفاً یک حرکت نمادین نبود، بلکه راهکاری اجتماعی برای حل بحران بیپناهی، غربت، فقر، بیاعتمادی و شکافهای قبیلهای محسوب میشد. در واقع، پیامبر (ص) با این تدبیر، خویشاوندی نسبی را با نوعی خویشاوندی ایمانی تکمیل کرد و از دل آن، یک جامعه نو ساخت.
۲.۳. احکام و آثار مترتب بر اخوت
در مقاطعی از تاریخ صدر اسلام، برادری دینی برخی آثار حقوقی نیز داشته است؛ از جمله در برخی نقلها، پیش از تثبیت کامل احکام ارث، نوعی حمایت حقوقی و مالی ویژه میان برادران دینی دیده میشد که بعداً با نظام نهایی ارث محدود یا منسوخ شد. این نکته مهم است: وجود آثار حقوقی در گذشته، نشان میدهد که اخوت دینی در تاریخ اسلام، صرفاً یک توصیه اخلاقی بیاثر نبوده، بلکه قابلیت نهادسازی اجتماعی و حقوقی داشته است.
۳. چرا این سنت در جامعه امروز کمرنگ شده است؟
۳.۱. غلبه فردگرایی
جهان جدید، انسان را هرچه بیشتر به سوی «خودبسندگی ظاهری» سوق داده است. در نتیجه، روابط عمیق جای خود را به ارتباطات ابزاری، موقتی و منفعتمحور دادهاند.
۳.۲. تضعیف نهادهای واسط
خانواده گسترده، محله، مسجد، حلقههای رفاقتی و ساختارهای سنتیِ پشتیبان، در بسیاری از جوامع رو به ضعف نهادهاند. وقتی این واسطهها از میان میروند، انسان در برابر جامعه و دولت تنها میماند.
۳.۳. بیاعتمادی اجتماعی
در شرایطی که اعتماد اجتماعی کاهش یافته، افراد کمتر حاضرند پیوندهای عمیق و مسئولیتپذیر بپذیرند. برادری دینی بدون اعتماد، به شعار تقلیل مییابد.
۳.۴. فروکاست دین به امر صرفاً فردی
در برخی فضاها، دین بیشتر به مجموعهای از عبادات فردی یا ظواهر تقلیل یافته و جنبههای تمدنی و اجتماعی آن به حاشیه رانده شده است. در نتیجه، سنتهایی مانند اخوت که حامل کارکرد اجتماعیاند، فراموش میشوند.
۴. آیا احیای یک سنت کمرنگشده ممکن است؟
پاسخ مثبت است. تاریخ فقه و اندیشه اسلامی نشان میدهد که جامعه دینی، در مواجهه با مسائل نو، همواره قابلیت بازاندیشی و نهادسازی داشته است. مقصود از این سخن، بدعت به معنای منفی و خارج از شریعت نیست، بلکه احیای ظرفیتهای مهجور درون سنت است.
فقه اسلامی در طول تاریخ، با پدیدههای جدیدی روبهرو شده که در صورت کنونی خود در گذشته وجود نداشتهاند؛ اما فقیهان با مراجعه به اصول عام، قواعد شرعی و مصالح معتبر، برای آنها حکم و چارچوب تعریف کردهاند. برای نمونه، در دوران معاصر درباره برخی مسائل پزشکی و هویتی نوپدید ـ از جمله مسئله تغییر جنسیت ـ فتاوایی صادر شده است و از جمله مشهور است که امام خمینی (ره) در این حوزه باب بحث فقهی را گشود و امکان بررسی و جواز را در موارد خاص مطرح کرد.
ذکر این نمونه از آن جهت اهمیت دارد که نشان میدهد: فقه اسلامی در برابر تحولات جدید لزوماً بسته و ایستا نیست. اگر در مسائل پیچیده و نوپدید میتوان بر اساس اصول، اجتهاد و تنظیم حقوقی انجام داد، به طریق اولی در باب احیای یک سنت ریشهدار و دارای پشتوانه قرآنی مانند برادری دینی، امکان بازطراحی و نهادسازی وجود دارد.
۵. تمایز میان «ابداع بدعتآمیز» و «احیای خلاقانه سنت»
باید میان دو امر تفاوت گذاشت:
۱. بدعتِ نامشروع: یعنی نسبت دادن حکمی به دین بدون دلیل معتبر.
۲. احیای خلاقانه سنت مشروع: یعنی فعال کردن ظرفیتهای اصیل دینی در قالبی نو و متناسب با زمان.
برادری دینی از سنخ دوم است. اصل آن در قرآن و سیره ثابت است. آنچه نیازمند طراحی مجدد است، صورت اجرایی و نهاد اجتماعی آن در جهان معاصر است. بنابراین، سخن از ساختن دینی تازه نیست؛ سخن از جانبخشیدن دوباره به یک حقیقت کهن و مهجور است.
۶. کارکردهای احیای برادری دینی در دنیای امروز
۶.۱. مقابله با تنهایی و انزوای انسان معاصر
امروزه بسیاری از انسانها، حتی در میان جمع، تنها هستند. برادری دینی میتواند نوعی رابطه متعهد، اخلاقی و پایدار فراهم کند؛ رابطهای که در آن فرد بداند کسی هست که خیرخواه اوست، غیبت او را نمیخواهد، در بحران رهایش نمیکند و برای رشدش دل میسوزاند.
۶.۲. بازسازی سرمایه اجتماعی
هیچ جامعهای بدون اعتماد، همیاری و وفاداری پایدار نمیماند. اخوت دینی میتواند مدرسهای برای پرورش وفا، امانت، یاریرسانی، مسئولیتپذیری و همدردی باشد.
۶.۳. تقویت اخلاق عملی
اخلاق وقتی نهادینه میشود که در شبکهای از روابط متقابل تمرین گردد. برادر دینی بودن، انسان را از خودمحوری خارج میکند و او را به مراقبت از دیگری وامیدارد.
۶.۴. کاهش آسیبهای اجتماعی
بخشی از آسیبهای اجتماعی، از بیپناهی و فقدان شبکه حمایت ناشی میشود. اگر افراد در چارچوبهای سالم و روشن، پیوندهای حمایتی واقعی داشته باشند، امکان سقوط در افسردگی، انحراف، ناامیدی و فروپاشی اجتماعی کمتر میشود.
۶.۵. تربیت نسل جدید بر مبنای وفاداری
جامعه امروز نیازمند آموزش دوباره مفاهیمی چون وفاداری، فداکاری، حیا، نصیحتپذیری و خیرخواهی است. برادری دینی میتواند این مفاهیم را از شعار به تجربه زیسته تبدیل کند.
۷. آیا برادری دینی میتواند آثار حقوقی هم داشته باشد؟
این مسئله نیازمند دقت فقهی است. در نظام حقوقی اسلام، احکامی مانند ارث، نکاح، ولایت و نسب، چارچوبهای مشخصی دارند و نمیتوان بدون مستند شرعی آنها را تغییر داد. بنابراین، اگر گفته شود برادر دینی بتواند مانند وارث نسبی یا سببی، خودبهخود ارث ببرد، این امر در شکل کلاسیکِ فقهی نیازمند دلیل معتبر است و نمیتوان صرفاً با انگیزه اخلاقی چنین حکمی را جعل کرد.
اما از سوی دیگر، امکانهای حقوقی مشروعی برای نزدیک کردن آثار عملی این رابطه وجود دارد، از جمله:
- وصیت به نفع دوست یا برادر دینی در حدود مجاز شرعی
- وقف، هبه، صلح و عقود حمایتی
- تعیین وکالت، کفالت یا سرپرستی در برخی امور
- تشکیل شبکههای مالی و حمایتی مبتنی بر قراردادهای مشروع
- تعهدات اخلاقی و اجتماعی رسمیشده در قالب نهادهای مدنی
بنابراین، اگرچه ممکن است برخی آثار حقوقی صدر اسلام عیناً قابل بازگشت نباشند، اما میتوان با ابزارهای مشروع موجود، محتوای حمایتی و همیارانه آن سنت را احیا کرد.
۸. الگوی پیشنهادی برای احیای برادری دینی
۸.۱. تعریف روشن
برادری دینی باید بهعنوان یک پیمان اخلاقی-اجتماعی داوطلبانه تعریف شود؛ میان دو یا چند نفر که بر اساس ایمان، اعتماد، رشد متقابل و حمایت مشروع، رابطهای متعهد برقرار میکنند.
۸.۲. اصول بنیادین
این پیمان میتواند بر محورهای زیر استوار باشد:
- خیرخواهی متقابل
- نصیحت صادقانه
- حفظ آبرو و اسرار
- یاری در سختیها
- مراقبت اخلاقی و معنوی
- پرهیز از سوءاستفاده، سلطه و وابستگی ناسالم
- التزام به حدود شرعی و قانونی
۸.۳. بسترهای اجرایی
احیای این سنت میتواند از مسیرهای زیر دنبال شود:
- حلقههای مسجدی و فرهنگی
- انجمنهای دانشجویی و نخبگانی
- گروههای تربیتی جوانان
- نهادهای خیریه و اجتماعی
- برنامههای رسمی برای پیونددهی افراد همافق و همهدف
۸.۴. ثبت مدنی یا اخلاقی
میتوان نوعی «میثاقنامه برادری دینی» طراحی کرد که الزام آن نه از سنخ تغییر شریعت، بلکه از سنخ تعهد اخلاقی و قراردادی باشد. این امر میتواند از سطح شعار فراتر رود و به مسئولیتپذیری واقعی منجر شود.
۹. پاسخ به یک اشکال: آیا این سنت در دنیای امروز کارکرد خود را از دست داده است؟
ممکن است گفته شود: اگر این سنت مفید بود، چرا امروز در هیچ کشور اسلامی بهصورت گسترده اجرا نمیشود؟ پاسخ آن است که عدم رواج یک سنت، دلیل بیفایدگی آن نیست. بسیاری از ارزشهای اصیل انسانی و دینی، در دورههایی از تاریخ تضعیف شدهاند؛ نه به این دلیل که بیفایده بودهاند، بلکه چون شرایط فرهنگی، سیاسی و اجتماعی از آنها حمایت نکرده است.
اتفاقاً میتوان استدلال کرد که هرچه جهان مدرن انسان را تنهاتر، بیاعتمادتر و فرسودهتر کرده، نیاز به احیای چنین سنتی بیشتر شده است. سنتها زمانی دوباره زنده میشوند که انسان، خلأ فقدان آنها را با جان خویش لمس کند. برادری دینی از همین سنخ است: سنتی که شاید زمانی بدیهی مینمود، اما امروز ضرورت آن عمیقتر احساس میشود.
۱۰. نتیجهگیری
برادری دینی یکی از مفاهیم بلند و در عین حال مهجور اسلامی است که ریشه در قرآن، سیره نبوی و تجربه اجتماعی مسلمانان نخستین دارد. این سنت، صرفاً بیانگر محبت عاطفی نیست، بلکه میتواند بهمثابه یک نهاد اخلاقی و اجتماعی، نقش مهمی در درمان بحران تنهایی، ضعف اعتماد، فروپاشی پیوندها و افول مسئولیتپذیری ایفا کند.
در جهانی که یافتن یک دوست راستین دشوار شده، احیای برادری دینی میتواند راهی برای ساختن روابط عمیق، متعهد و خیرخواهانه باشد. فقه اسلامی نیز نشان داده که در مواجهه با مسائل نو، توان بازاندیشی و صورتبندی جدید را دارد؛ ازاینرو، احیای خلاقانه این سنت نه تنها ناممکن نیست، بلکه میتواند یکی از پاسخهای مهم به نیازهای اجتماعی و روانی عصر حاضر باشد.
البته این احیا باید با دقت فقهی، حفظ مرزهای شرعی، پرهیز از ادعاهای بیدلیل و استفاده از سازوکارهای مشروع حقوقی و مدنی انجام گیرد. مقصود، جعل دین تازه نیست؛ بلکه بازگرداندن روحی فراموششده به کالبد جامعه اسلامی است. اگر مؤمنان دوباره بیاموزند که فقط همعقیده نیستند، بلکه «برادر» یکدیگرند، آنگاه امکان تولد جامعهای مهربانتر، وفادارتر و انسانیتر پدید خواهد آمد.
(یادداشت محمود لطفعلیخانی)
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