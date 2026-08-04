به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در چارچوب سلسله نشست‌های بین‌المللی، فرهنگی و تبیینی و نخبگانی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در رویداد عظیم اربعین حسینی، نشست صمیمانه و راهبردی آیت‌الله رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با مبلغان، اندیشمندان و طلاب قاره آفریقا برگزار شد. در این دیدار، آیت‌الله رمضانی با ترسیم نقشه راه مبلغان در مسیر تمدن نوین اسلامی، بر لزوم تبدیل حرکت اربعین به یک خیزش تمدنی و مقابله با غارتگری‌های نوین در قاره آفریقا تأکید کرد.

اربعین؛ از ثواب فردی تا حرکت تمدنی و مقدمه ظهور

آیت‌الله رمضانی با اشاره به ظرفیت بی‌بدیل پیاده‌روی اربعین بیان داشت: ما نباید به اربعین تنها به عنوان یک پیاده‌روی معمولی یا صرفاً برای کسب ثواب فردی نگاه کنیم؛ بلکه اربعین باید به یک «حرکت تمدنی» تبدیل شود. وی با بیان اینکه هر قدم در این مسیر ثواب دارد اما نباید در این مرحله متوقف شد، تصریح کرد: اربعین باید به میدان تبلیغ در عرصه جهانی تبدیل شود و معنای تمدن‌سازی این است که مسئولیت فردی به مسئولیت جمعی و «من» به «ما» تبدیل شود.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) سرمایه اجتماعی تولید شده در اربعین را عظیم توصیف کرد و خاطرنشان ساخت: اگر مبلغان نتوانند از این سرمایه برای رسیدن به اهداف بزرگ استفاده کنند، مؤاخذه خواهند شد. وی در ادامه افزود: اگر از ظرفیت اربعین به درستی استفاده شود، این حرکت عظیم می‌تواند مقدمه ظهور امام زمان(عج) باشد.

غارت معادن آفریقا و نفوذ صهیونیسم

آیت‌الله رمضانی با اشاره به وضعیت کنونی قاره آفریقا، آن را سرشار از ظرفیت‌های مادی و معنوی دانست و ابراز داشت: متأسفانه استعمار از هر جهتی در حال غارت آفریقا است و صهیونیست‌ها در بسیاری از کشورها از جمله بورکینافاسو حضور جدی دارند. وی با بیان نمونه‌ای تکان‌دهنده از غارتگری مدرن تصریح کرد: در یکی از سفرهایم شنیدم که در کشوری معدن طلای بزرگی کشف شد؛ استعمارگران شایعه کردند که بیماری خطرناکی آمده و کسی نباید از خانه خارج شود و پس از دو هفته که تمام طلاها را بردند، اعلام کردند ویروس از بین رفته است!

وی همچنین به تاریخ سیاه بردگی در سنگال و غنا اشاره کرد و گفت: جنایات بزرگی در تاریخ علیه آفریقایی‌ها صورت گرفته و اروپایی‌ها خانواده‌ها را از هم جدا کرده و به عنوان برده می‌فروختند؛ امروز وظیفه شما مبلغان بومی است که با الگوگیری از حرکت‌های ضد استعماری مانند آفریقای جنوبی، روح بیداری را در تمام کشورهای این قاره دمیده و علیه استکبار قیام کنید.

رسالت مبلغان؛ ایفای نقش بشیر و نذیر در عصر غیبت

آیت‌الله رمضانی در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه والای لباس روحانیت اشاره کرد و بیان داشت: سمتی که شما دارید، همان سمت انبیا و پیامبر اکرم(ص) یعنی معلمی، تبلیغ و مربی‌گری است. وی با اشاره به اینکه در زمان غیبت امام زمان(عج)، نقش «بشیر» و «نذیر» بر عهده عالمان دین است، تصریح کرد: خداوند بزرگترین امانت که همان دین است را به شما سپرده است.

وی با نقل خاطره‌ای از آیت‌الله العظمی بهجت(ره) که فرموده بودند «خدا را به شما می‌سپارم»، اظهار داشت: معنای این سخن آن است که شما باید دین خدا را در سینه‌های مردم زنده نگه دارید و مردم را به خانه اهل‌بیت(ع) دعوت کنید. دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) بر لزوم اخلاص در عمل تأکید کرد و از مبلغان خواست تا به عنوان فرزندان بومی کشورهای خود، برای حضور فعال فرهنگی آستین‌ها را بالا بزنند.

اقتدار نظام اسلامی و ضرورت تربیت «عالم مجاهد»

آیت‌الله رمضانی با تبیین تفاوت دوران کنونی با گذشته، به نقل قول از علامه جوادی آملی پرداخت و تصریح کرد: ۷۰ سال پیش دغدغه این بود که آیا برای پیروزی مسلمانان مصر در برابر اسرائیل دعا بشود یا خیر، اما امروز به برکتی مکتب اهل‌بیت(ع) و انقلاب اسلامی، اگر آمریکا با ناوهایش جسارتی کند، با موشک جواب می‌گیرد؛ امروز اگر یکی بزنند، دوتا می‌خورند. وی با بیان اینکه امام خمینی(ره) و «امام شهید» (رهبری) با ایستادگی در برابر نظام استعماری، لرزه بر تن استکبار انداختند، گفت: امام از یک حجره در فیضیه برخاست و به دنیا اعلام کرد که «آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند».

وی در پایان خطاب به مبلغان تأکید کرد: حوزه علمیه امروز باید «عالم مجاهد» و «کنشگر فعال» تربیت کند؛ شما باید در فضای مجازی حضور جدی داشته باشید و با تعلیم قرآن و نهج‌البلاغه، در جوامع خود تحول و غربال‌گری ایجاد کنید تا حق ضعیفان را از مستکبران بستانید. وی همچنین خاطرنشان کرد که ایران اسلامی امروز تنها نظام دینی مقتدر در جهان است و مبلغان باید این مسیر را با اراده و همت برای بیدار کردن ملت‌ها ادامه دهند.

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