  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای مرکزی و شبه قاره

حامد کرزی: مشکلات امنیتی پاکستان نتیجه حمایت چند دهه‌ای از افراط‌گرایی علیه افغانستان است

۱۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۸
کد مطلب: 1821979
حامد کرزی: مشکلات امنیتی پاکستان نتیجه حمایت چند دهه‌ای از افراط‌گرایی علیه افغانستان است

حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان، مشکلات امنیتی کنونی پاکستان را نتیجه سیاست‌های چند دهه‌ای این کشور در حمایت از افراط‌گرایی و بهره‌برداری از آن به‌عنوان ابزار سیاست خارجی علیه افغانستان دانست.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حامد کرزی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، ضمن اشاره به روابط دیرینه و دوستانه افغانستان با کشورهای اروپایی، از کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا به مردم افغانستان قدردانی کرد.

کرزی در این پیام تأکید کرد که افغانستان بیش از یک قرن روابط صمیمانه با اروپا داشته و همواره از تعامل سازنده با نهادهای اروپایی بهره‌مند بوده است.

او با اشاره به اظهارات کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواستار توجه به ریشه‌های واقعی بحران امنیتی منطقه شد.

رئیس‌جمهور پیشین افغانستان افزود: «وضعیت جاری و مشکلات امنیتی پاکستان، نتیجه پالیسی‌های/سیاست‌های آن کشور در حمایت از افراط‌گرایی و استفاده از آن به عنوان ابزار سیاست خارجی برای تحقق اهداف خصمانه علیه افغانستان طی چهار دهه اخیر است.»

کرزی با یادآوری اینکه افغانستان قربانی اصلی تروریسمی است که ریشه در سیاست‌های پاکستان دارد، از خانم کالاس خواست تا عوامل اصلی و ریشه‌های بحران جاری را که منجر به تلفات انسانی گسترده و ویرانی تأسیسات عمومی در افغانستان شده، مد نظر قرار دهد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که روابط دوستانه افغانستان با اروپا بیش از پیش تحکیم و گسترش یابد.

این اظهارات کرزی در حالی مطرح می‌شود که تنش‌های مرزی و اتهامات متقابل میان کابل و اسلام‌آباد در ماه‌های اخیر افزایش یافته و امنیت منطقه را تحت تأثیر قرار داده است.

.................

پایان پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha