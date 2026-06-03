سپاه: دشمن ناگزیر به پذیرش قواعد جدید ایران است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت گرامیداشت سالروز رحلت امام خمینی (ره) و قیام ۱۵ خرداد تأکید کرد: حضور مردم در خیابانها پشتیبان میدان رزم، سنگر دیپلماسی عامل ضروری رقم خوردن پیروزی کامل و نهایی است.
ایرانیان هرگز تسلیم واژهسازیها و دستاوردسازیهای دروغین دشمن نخواهند شد؛ دشمن ناگزیر به پذیرش قواعد جدیدی است که ملت ایران و نیروهای مسلح بر میدان تحمیل کردهاند؛ بهویژه در عرصه مدیریت و کنترل هوشمند تنگه هرمز
مقاومت تا نابودی کامل توطئههای استکباری، اخراج بیگانگان از غرب آسیا و آزادی قدس شریف با نابودی رژیم صهیونیستی، مقتدرانه ادامه خواهد یافت.
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