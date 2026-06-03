  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران

سپاه: دشمن ناگزیر به پذیرش قواعد جدید ایران است

۱۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۱
کد مطلب: 1822015
سپاه: دشمن ناگزیر به پذیرش قواعد جدید ایران است

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت گرامیداشت سالروز رحلت امام خمینی (ره) و قیام ۱۵ خرداد تاکید کرد: ایرانیان هرگز تسلیم واژه‌سازی‌ها و دستاوردسازی‌های دروغین دشمن نخواهند شد.

  به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت گرامیداشت سالروز رحلت امام خمینی (ره) و قیام ۱۵ خرداد تأکید کرد: حضور مردم در خیابان‌ها پشتیبان میدان رزم، سنگر دیپلماسی عامل ضروری رقم خوردن پیروزی کامل و نهایی است.
 
ایرانیان هرگز تسلیم واژه‌سازی‌ها و دستاوردسازی‌های دروغین دشمن نخواهند شد؛ دشمن ناگزیر به پذیرش قواعد جدیدی است که ملت ایران و نیروهای مسلح بر میدان تحمیل کرده‌اند؛ به‌ویژه در عرصه مدیریت و کنترل هوشمند تنگه هرمز
 
مقاومت تا نابودی کامل توطئه‌های استکباری، اخراج بیگانگان از غرب آسیا و آزادی قدس شریف با نابودی رژیم صهیونیستی، مقتدرانه ادامه خواهد یافت.

.............
پایان پیام/ ۲۱۸
 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha