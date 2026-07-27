هشدار قرارگاه خاتم الانبیا(ص) به آمریکا درمورد تهدید شناورها و کشتی های ایرانی

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) دوشنبه شب ۵ مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد: آمریکا در تداوم شرارت و ناامنی در منطقه و به دنبال اجرای محاصره غیرقانونی دریایی ایران، طی سه روز گذشته اقدام به تهدید شناورها و کشتی های تجاری و نفتکش ایران در آب‌های ساحلی و سرزمینی کشور ما نموده است.

قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) افزود: هشدار می‌دهیم این اقدام آمریکا به منزله توسعه جنگ در منطقه تلقی می‌گردد و همان‌طور که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در میدان عمل ثابت نمودند هرگونه تهدید و شرارت ارتش تروریست آن کشور را بی پاسخ نمی‌گذارند و با آن برخورد خواهند نمود.

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