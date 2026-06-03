«کنفرانس شهید امت» فرصتی برای تقویت وحدت و بیداری اسلامی است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین سید جواد نقوی با آیتالله سید ساجد علی نقوی دیدار و گفتوگو کرد.
این دیدار با هدف ابراز همدردی و تسلیت در پی درگذشت همسر مکرمه آیتالله سید ساجد علی نقوی، قرائت فاتحه و دعا برای آمرزش آن مرحومه برگزار شد.
سید جواد نقوی در این دیدار، رحلت همسر گرامی رئیس تحریک جعفریه پاکستان را تسلیت گفت و برای آن مرحومه رحمت و مغفرت الهی، علو درجات و قبولی اعمال مسئلت کرد. همچنین فاتحهای به نیت ایصال ثواب آن مرحومه قرائت و برای وی دعا شد.
در ادامه این ملاقات، درباره «کنفرانس شهید امت» که قرار است ۱۳ ژوئن در مینار پاکستان برگزار شود، گفتوگو و تبادل نظر صورت گرفت. در این نشست، موضوعاتی از جمله وحدت امت اسلامی، مسئولیتهای ملی و دینی در شرایط کنونی، آمادگیها و اهداف این برنامه مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین سید جواد نقوی از آیتالله سید ساجد علی نقوی برای حضور و همکاری در «کنفرانس شهید امت» دعوت به عمل آورد و این برنامه را بستری مهم برای تقویت وحدت، بیداری و استقامت امت اسلامی توصیف کرد.
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