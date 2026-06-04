به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) و نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری شامگاه پنج‌شنبه، ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ در دیدار با خانواده پاسدار شهید امیرحسین پاکدامن، از شهدای جنگ سوم تحمیلی در بخش رحیم‌آباد شهرستان رودسر، با اشاره به مفاهیم بلند معرفت و محبت الهی، اظهار کرد: در روایات اسلامی آمده است که هر کس خداوند را بشناسد، او را خواهد یافت و این شناخت، انسان را به مرتبه عشق الهی می‌رساند؛ مرتبه‌ای که حقیقت آن برای بسیاری از ما قابل درک کامل نیست.

شهدا مظهر فضائل اخلاقی و انسانی هستند

وی با بیان اینکه خداوند بندگان شایسته خود را از میان صاحبان فضائل و مکارم اخلاقی برمی‌گزیند، افزود: هرگاه زندگی شهدا را مطالعه می‌کنیم، می‌بینیم که هر یک از آنان دارای ویژگی‌های برجسته اخلاقی بوده‌اند و صفاتی همچون صداقت، تواضع، حلم، صبر، وفاداری و مدارا در وجود آنان جلوه‌ای ویژه داشته است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با اشاره به روایتی از امام صادق(ع)، خاطرنشان کرد: اهل‌بیت(ع) از پیروان خود انتظار دارند که با اخلاق نیکو، بردباری، راستگویی، وفاداری و حسن معاشرت شناخته شوند و شهدا نمونه‌های عینی تحقق این آموزه‌ها هستند.

شهید، شاهد اعمال و مورد عنایت ویژه الهی است

آیت‌الله رمضانی در ادامه با تبیین جایگاه شهید در آموزه‌های دینی گفت: در برخی روایات، شهید به عنوان شاهد اعمال انسان‌ها معرفی شده و از مقام و منزلتی برخوردار است که مورد عنایت ویژه پروردگار قرار می‌گیرد.

وی افزود: در روایات آمده است که شهید دارای ویژگی‌ها و امتیازات ویژه‌ای است و از جمله بالاترین نعمت‌های الهی برای او، بهره‌مندی از قرب الهی و مشاهده تجلیات رحمت پروردگار است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با اشاره به نقش شهدا در شفاعت بندگان اظهار کرد: بسیاری از انسان‌ها در قیامت از شفاعت شهدا بهره‌مند خواهند شد و شهیدان با اذن الهی دستگیر افراد بسیاری خواهند بود.

وی با اشاره به جایگاه ممتاز حضرت ابوالفضل العباس(ع) گفت: در روایات آمده است که همه شهدا در روز قیامت به مقام و منزلت حضرت عباس(ع) غبطه می‌خورند و این نشان‌دهنده عظمت بی‌نظیر آن حضرت در پیشگاه خداوند متعال است.

آثار خون شهدا امروز در سراسر جهان قابل مشاهده است

آیت‌الله رمضانی با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی و نقش خون شهدا در تداوم این مسیر اظهار کرد: امام خمینی(ره) با رهبری الهی خود انقلاب اسلامی را پایه‌گذاری کرد و خون شهدا در طول سال‌های گذشته ضامن استمرار و پیشرفت این نهضت بوده است.

وی افزود: امروز با پدیده‌ای فراتر از مرزهای جغرافیایی مواجه هستیم و پیام انقلاب اسلامی تنها محدود به ایران، شیعیان یا مسلمانان نیست، بلکه ملت‌های مختلف جهان تحت تأثیر این گفتمان قرار گرفته‌اند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با اشاره به مشاهدات خود از کشورهای اروپایی بیان کرد: سال‌ها پیش برگزاری راهپیمایی روز قدس در برخی کشورهای اروپایی با فشارها و تهدیدهای فراوان همراه بود، اما امروز شاهد شکل‌گیری اجتماعات گسترده در حمایت از فلسطین و آرمان‌های مقاومت هستیم.

وی ادامه داد: گزارش‌هایی که از کشورهای مختلف اروپایی دریافت می‌شود نشان می‌دهد اجتماعات مردمی در حمایت از فلسطین و مخالفت با جنایات رژیم صهیونیستی در ابعادی شکل گرفته که در تاریخ برخی از این کشورها سابقه نداشته است و این تحولات از برکات خون‌های پاک شهداست.

آیت‌الله رمضانی تصریح کرد: گاهی انسان هنگامی که در متن یک نعمت قرار دارد، عظمت آن را به خوبی درک نمی‌کند، اما کسانی که از بیرون به این جریان نگاه می‌کنند، تأثیرات عمیق آن را بهتر می‌بینند و چه بسا سال‌ها بعد ابعاد بیشتری از آثار این مجاهدت‌ها روشن شود.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با اشاره به نام شهید امیرحسین پاکدامن افزود: نام امیرحسین، نامی زیبا و یادآور ارادت به سیدالشهدا(ع) است و امیدواریم این شهید بزرگوار در پیشگاه الهی شفیع همه ما باشد.

وی در پایان با قدردانی از خانواده شهید، مسئولان و همراهان حاضر در این دیدار، برای همه جوانان آرزوی توفیق در مسیر سربازی حضرت ولی‌عصر(عج) کرد و گفت: امیدواریم همگان در زمره یاران و سربازان حقیقی امام زمان(عج) قرار گیرند.

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