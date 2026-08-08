به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین ناصر رفیعی، در مراسم عزاداری دهه پایانی ماه صفر که در حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد، با اشاره به جایگاه والای پیامبر اکرم(ص) در قرآن کریم، اظهار کرد: قرآن کریم ویژگی‌های برجسته رسول خدا(ص) و وظایف مسلمانان در قبال ایشان را به روشنی تبیین کرده است.

وی با استناد به آیه ۱۵۷ سوره اعراف، افزود: خداوند در این آیه ده ویژگی برای پیامبر اکرم(ص) بیان کرده و در ادامه چهار وظیفه مهم مؤمنان در برابر آن حضرت را برشمرده است که شامل ایمان به پیامبر، تکریم و احترام ایشان، یاری رساندن به دین و سیره نبوی و تبعیت از قرآن کریم می‌شود.

سخنران حرم مطهر حضرت معصومه(س) با بیان اینکه ایمان حقیقی به پیامبر(ص) تنها به اظهار اسلام محدود نمی‌شود، تصریح کرد: پذیرش همه دستورات الهی که از طریق رسول خدا(ص) ابلاغ شده، لازمه ایمان واقعی است و نمی‌توان بخشی از آموزه‌های دین را پذیرفت و بخشی دیگر را انکار کرد.

رفیعی احترام به پیامبر اکرم(ص) را از دیگر وظایف مسلمانان دانست و خاطرنشان کرد: قرآن کریم بر رعایت ادب در برابر رسول خدا(ص) تأکید کرده و مسلمانان را از هرگونه بی‌احترامی نسبت به ساحت آن حضرت برحذر داشته است.

وی با اشاره به مفهوم یاری پیامبر(ص) بیان کرد: امروز عمل به دستورات دین، اقامه نماز، رعایت حجاب، گسترش اخلاق اسلامی، خدمت به مردم و تقویت وحدت جامعه اسلامی از مهم‌ترین جلوه‌های نصرت پیامبر اکرم(ص) به شمار می‌رود.

استاد حوزه علمیه در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی، گفت: در شرایط حساس کنونی، حفظ وحدت و پرهیز از طرح مسائل اختلاف‌برانگیز ضرورتی انکارناپذیر است و نباید با سخنان نسنجیده، زمینه سوءاستفاده رسانه‌های معاند فراهم شود.

وی در پایان با بیان اینکه قرآن کریم رستگاری را در ایمان به پیامبر، احترام به ایشان، یاری دین و پیروی از قرآن معرفی کرده است، خاطرنشان کرد: عمل به این چهار اصل، مسیر سعادت فردی و اجتماعی انسان را هموار می‌سازد.

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