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حجت‌الاسلام رفیعی بیان کرد؛

مهمترین جلوه‌های یاری پیامبر خدا(ص) در شرایط کنونی

۱۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۹
کد مطلب: 1849855
مهمترین جلوه‌های یاری پیامبر خدا(ص) در شرایط کنونی

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت عمل به دستورات دین، اقامه نماز، رعایت حجاب، گسترش اخلاق اسلامی، خدمت به مردم و تقویت وحدت جامعه اسلامی را از مهم‌ترین جلوه‌های نصرت پیامبر اکرم(ص) برشمرد و گفت: در شرایط حساس کنونی، حفظ وحدت و پرهیز از طرح مسائل اختلاف‌برانگیز ضرورتی انکارناپذیر است و نباید با سخنان نسنجیده، زمینه سوءاستفاده رسانه‌های معاند فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین ناصر رفیعی، در مراسم عزاداری دهه پایانی ماه صفر که در حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد، با اشاره به جایگاه والای پیامبر اکرم(ص) در قرآن کریم، اظهار کرد: قرآن کریم ویژگی‌های برجسته رسول خدا(ص) و وظایف مسلمانان در قبال ایشان را به روشنی تبیین کرده است.

وی با استناد به آیه ۱۵۷ سوره اعراف، افزود: خداوند در این آیه ده ویژگی برای پیامبر اکرم(ص) بیان کرده و در ادامه چهار وظیفه مهم مؤمنان در برابر آن حضرت را برشمرده است که شامل ایمان به پیامبر، تکریم و احترام ایشان، یاری رساندن به دین و سیره نبوی و تبعیت از قرآن کریم می‌شود.

سخنران حرم مطهر حضرت معصومه(س) با بیان اینکه ایمان حقیقی به پیامبر(ص) تنها به اظهار اسلام محدود نمی‌شود، تصریح کرد: پذیرش همه دستورات الهی که از طریق رسول خدا(ص) ابلاغ شده، لازمه ایمان واقعی است و نمی‌توان بخشی از آموزه‌های دین را پذیرفت و بخشی دیگر را انکار کرد.

رفیعی احترام به پیامبر اکرم(ص) را از دیگر وظایف مسلمانان دانست و خاطرنشان کرد: قرآن کریم بر رعایت ادب در برابر رسول خدا(ص) تأکید کرده و مسلمانان را از هرگونه بی‌احترامی نسبت به ساحت آن حضرت برحذر داشته است.

وی با اشاره به مفهوم یاری پیامبر(ص) بیان کرد: امروز عمل به دستورات دین، اقامه نماز، رعایت حجاب، گسترش اخلاق اسلامی، خدمت به مردم و تقویت وحدت جامعه اسلامی از مهم‌ترین جلوه‌های نصرت پیامبر اکرم(ص) به شمار می‌رود.

استاد حوزه علمیه در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی، گفت: در شرایط حساس کنونی، حفظ وحدت و پرهیز از طرح مسائل اختلاف‌برانگیز ضرورتی انکارناپذیر است و نباید با سخنان نسنجیده، زمینه سوءاستفاده رسانه‌های معاند فراهم شود.

وی در پایان با بیان اینکه قرآن کریم رستگاری را در ایمان به پیامبر، احترام به ایشان، یاری دین و پیروی از قرآن معرفی کرده است، خاطرنشان کرد: عمل به این چهار اصل، مسیر سعادت فردی و اجتماعی انسان را هموار می‌سازد.

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پایان پیام

مهمترین جلوه‌های یاری پیامبر خدا در شرایط کنونی
مهمترین جلوه‌های یاری پیامبر خدا در شرایط کنونی
مهمترین جلوه‌های یاری پیامبر خدا در شرایط کنونی
مهمترین جلوه‌های یاری پیامبر خدا در شرایط کنونی
مهمترین جلوه‌های یاری پیامبر خدا در شرایط کنونی
مهمترین جلوه‌های یاری پیامبر خدا در شرایط کنونی
مهمترین جلوه‌های یاری پیامبر خدا در شرایط کنونی
مهمترین جلوه‌های یاری پیامبر خدا در شرایط کنونی
مهمترین جلوه‌های یاری پیامبر خدا در شرایط کنونی
مهمترین جلوه‌های یاری پیامبر خدا در شرایط کنونی
مهمترین جلوه‌های یاری پیامبر خدا در شرایط کنونی
مهمترین جلوه‌های یاری پیامبر خدا در شرایط کنونی
مهمترین جلوه‌های یاری پیامبر خدا در شرایط کنونی
مهمترین جلوه‌های یاری پیامبر خدا در شرایط کنونی
مهمترین جلوه‌های یاری پیامبر خدا در شرایط کنونی
مهمترین جلوه‌های یاری پیامبر خدا در شرایط کنونی
مهمترین جلوه‌های یاری پیامبر خدا در شرایط کنونی
مهمترین جلوه‌های یاری پیامبر خدا در شرایط کنونی
مهمترین جلوه‌های یاری پیامبر خدا در شرایط کنونی
مهمترین جلوه‌های یاری پیامبر خدا در شرایط کنونی
مهمترین جلوه‌های یاری پیامبر خدا در شرایط کنونی
مهمترین جلوه‌های یاری پیامبر خدا در شرایط کنونی
مهمترین جلوه‌های یاری پیامبر خدا در شرایط کنونی
مهمترین جلوه‌های یاری پیامبر خدا در شرایط کنونی
مهمترین جلوه‌های یاری پیامبر خدا در شرایط کنونی
مهمترین جلوه‌های یاری پیامبر خدا در شرایط کنونی
مهمترین جلوه‌های یاری پیامبر خدا در شرایط کنونی
مهمترین جلوه‌های یاری پیامبر خدا در شرایط کنونی
مهمترین جلوه‌های یاری پیامبر خدا در شرایط کنونی
مهمترین جلوه‌های یاری پیامبر خدا در شرایط کنونی
مهمترین جلوه‌های یاری پیامبر خدا در شرایط کنونی
مهمترین جلوه‌های یاری پیامبر خدا در شرایط کنونی
مهمترین جلوه‌های یاری پیامبر خدا در شرایط کنونی
مهمترین جلوه‌های یاری پیامبر خدا در شرایط کنونی
مهمترین جلوه‌های یاری پیامبر خدا در شرایط کنونی
مهمترین جلوه‌های یاری پیامبر خدا در شرایط کنونی
محسن کرمعلی

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