به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله رضا رمضانی شامگاه جمعه، ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ در دیدار با خانواده شهید محسن مهدوی‌مقدم، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، خانواده‌های معظم شهدا را سرمایه‌های ارزشمند معنوی جامعه اسلامی دانست و اظهار کرد: شهیدان با اخلاص، ایمان و فداکاری خود، مسیر عزت، استقلال و امنیت کشور را هموار کردند و ملت ایران همواره مدیون ایثار و ازخودگذشتگی آنان است.

وی با اشاره به جایگاه والای شهید در فرهنگ اسلامی افزود: شهدا به بالاترین مراتب قرب الهی دست یافته‌اند و نام و یاد آنان همواره در جامعه زنده و الهام‌بخش خواهد ماند. فرهنگ ایثار و شهادت یکی از مهم‌ترین عوامل استمرار انقلاب اسلامی و حفظ ارزش‌های دینی و ملی است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) تصریح کرد: هر جامعه‌ای که فرهنگ ایثار، مسئولیت‌پذیری و فداکاری را در خود تقویت کند، در برابر تهدیدها و آسیب‌ها مقاوم‌تر خواهد بود و می‌تواند مسیر پیشرفت و تعالی را با قدرت طی کند.

آیت‌الله رمضانی در دیدار با خانواده شهید نیکویی با تأکید بر ضرورت انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل جوان خاطرنشان کرد: امروز وظیفه همه نهادهای فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای است که سیره، منش و آرمان‌های شهدا را به درستی برای نسل جدید تبیین کنند تا این سرمایه عظیم معنوی به بهترین شکل حفظ و منتقل شود.

وی همچنین خانواده‌های معظم شهدا را الگوهای صبر، استقامت و وفاداری به ارزش‌های اسلامی دانست و گفت: خانواده‌های شهدا با تحمل سختی‌ها و تقدیم عزیزترین سرمایه‌های خود، نقش بزرگی در پاسداری از انقلاب اسلامی و آرمان‌های امام و شهدا داشته‌اند.

گفتنی است، آیت‌الله رمضانی در جریان حضور در شهرستان شفت با خانواده شهید محسن مهدوی‌مقدم، شهید والامقام روستای لاقان از توابع شفت که در ۲۳ تیر ۱۳۶۷ در منطقه عملیاتی بیات به شهادت رسید، و نیز خانواده شهید عباس نیکویی، از شهدای سرافراز بخش احمدسرگوراب شفت که در ۲۴ فروردین ۱۳۶۵ در منطقه عملیاتی سومار به فیض شهادت نائل آمد، دیدار و گفت‌وگو کرد و از صبر، استقامت و ایثار خانواده‌های معظم شهدا تجلیل به عمل آورد.

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