حج و غدیر و ۱۴ خرداد، امام شهید و عصر مجتبی

خبرگزاری اهلبیت(ع) - ابنا: راه نگفتهایم، اگر قرن اخیر یا شصت، هفتاد سال گذشته را عصر امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بنامیم. پس از نزدیک به چهارده قرن مبارزات مسلمین وپیروان اهلبیت بیت علیهم السلام برای اعتلای کلمه حق، بنیانگذاری جامعه ودولت اسلامی وارائه الگوی انسانی- جهانی وحتی تغییر در نظریات پیرامون سیاست ودولت وانتظار و...، امام راحل این توفیق الهی را داشت که نمونه حکومت دینی را که امروز، موفقیت نسبی ان در اداره جامعه ومدیریت چالشها وتهدیدات ونبرد، بیش از هر زمان دیگری ثابت شده است، به جهان عرضه کند وعمده تکیه او، بر مردم بود که از قضا امروز، به بیان امام شهید رضوان الله تعالی علیه، بعثتی اعجاببرانگیز را به منصه ظهور رساندهاند.
زمانه حضور در مکتب امام راحل دهه کوتاهی بود، مالامال از دشواریهای بنیان جدید دینی در جهان پرتلاطم معاصر که اوج آن را در جنگ ۸ ساله تحمیلی ودفاع مقدس آن شاهد بودهایم.
۳۶ سال نیز، نسل ما فرصت آن را داشت که در عصر امام خامنهای رضوان الله تعالی علیه زیست کند؛ عصری که در پرتو راه امام راحل ودر اندیشه طرحی نو وتحکیم تجربه سترگ آن گذشت. اگر امام خمینی جمهوری اسلامی را بنیان نهاد، امام خامنهای این بنیان را نهادینه کرد وبرای آن نهادسازی کرد. امام خامنهای این تجربه بیبدیل را در تداوم راه ناتمام امام راحل رقم زد وحکمت جهاد تبیین امام خامنهای در ۳۶ سخنرانی ۱۴ و ۱۵ خرداد همه این سالها در همین بود که عصر امام خمینی را با نگاه ونوآوریهای خامنهای به بشریت معرفی کند ودر طول این سالها، برای تحقق آن تلاش کند وفرابخواند وپایداری نماید.
یادش بهخیر، معلم. نظریهپرادز ویکی از رهبران انقلاب شهید مرتضی مطهری را که پس از برگشت از پاریس ودیدار با امام راحل در تبعید، گفته بود، امام به سه چیز ایمان کامل دارد: به راهی که برگزیده، به مردم وبه عنایات وامدادهای الهی. امام شهید ۳۶ سال کوشید تا با بیانات خود امام وابعاد حرکت او را، البته با احاطه خود تبیین کند وبرای تحقق آن تلاش کند. گنجینه ۱۵ خردادی ۳۶ ساله امام خامنهای را باید نقشه راه جمهوری اسلامی بهسوی تحقق دولت کریمه دانست وقدردانی شناخت.
از ویژگیهای کمنظیر نهضت امام راحل گه در ادامه راه او از سوی امام شهید رضوان الله تعالی علیهما کاملا متجلی است، ایمان به قدرت مردم بود، ایمانی که ناشی از یک نظریه جامعهشناسی سیاسی نبود، بلکه حاصل شناخت امتی بود که امروز، ارزش آن را در بعثت ملت ایران میبینیم؛ بعثتی که بیهیچ تعارفی، حتی برای آشناترین آگاهان به شرایط کنونی ایران ومردم آن هم غیر قابل تصور بود.
آن بیان تاریخی امام راحل قدس سره هنوز در گوشها طنینافکن ودر عین حال بهتآور واعجاببرانگیز است که "من با جرات مدعی هستم که ملت ایران و توده میلیونی آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول الله(ص) و مردم کوفه در عهد امیرالمومنین(ع) هستند." ونیز بیان دیگر امام شهید را که " ... بار دیگر به این حقیقت ایمان میآوریم که مردم بااخلاص ما ومسلمانان امروز جهان، از لحاظ عمق ایمان وشور واحساسات، حتّی از دوره رسول گرامی اسلام(ص) ومردم آن زمان جلوترند. این واقعیت را در جلوههای متعدد فداکاری مردم، از اول پیروزی انقلاب تا امروز مشاهده میکنیم. امام عزیزمان نیز این مطلب را تصدیق میکردند ومیگفتند: عمق اعتقاد وشور ایمان مردم در سطح عموم، حتّی از دوران صدر اسلام هم بالاتر است." امام شهید قدس سره دلیل جالبی ذکر میکنند که " در آن وقت، مردم به چشم خودشان پیامبر(ص) وامیرالمؤمنین(ع) را میدیدند؛ ولی امروز مردم ما، پیامبر(ص) وامیرالمؤمنین(ع) وائمه هدی (علیهمالسّلام) را فقط در تاریخ دیدهاند؛ درعینحال، ایمان وشور واحساسات وفداکاری وصدق نیت وآمادگی آنها برای مواجهه با حوادث بزرگ، از مردم آن روزگار کمتر نیست ودر مواردی حتّی بیشتر است. اگر از برجستگان وبزرگانی که در صدر اسلام بودهاند وتا همیشه تاریخ مثل خورشید خواهند درخشید، بگذریم، در مقایسه با سطح عامه مردم، ملت ما حقاً وانصافاً از مردم آن زمان جلوترند."
۱۴ خرداد ۱۴۰۵، روز عجیبی بود، مصادف با عیدالله الاکبر وروز غدیر واکمال دین واتمام نعمت بود وهم سالروز رحلت امام راحل قدس سره وشهدای ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ که پس از چهار دهه، بیحضور خامنهای برگزار میشد وما هم دور از وطن، اما در کنار خانه خدا، مراسم جشن وسوک وحماسه را در مکه مکرمه برگزار میکردیم که خبر درگذشت یکی از استوانههای فقه واصول آن یعنی آیتالله العظمی فیاض رسید وبا فقدان این عالم، ثلمه جدیدی در اسلام پدید آمد که رحمت خدا بر او باد.
این همه غم اما با آغاز زیست در عصر مجتبی که ثالث امامین انقلاب است، کمی تسکین مییابد. اگر به بیان آیتالله سید مجتبی خامنهای حفظه الله در همین پیام ۱۴ خرداد خود، مکتب خامنهای عزیز همان مکتب خمینی کبیر در امتداد اسلام ناب محمدی است، باید افزود که بهترین نگاهبان آن مکتب، آیتالله سید مجتبی است.
شهادت باید داد که عصر مجتبی دشوارتر از عصر امامین انقلاب است. پیوند امام وامت هم از همین روی باید بیش از پیش باشد وآن نهضت وبعثت ملت ایران، اگر به بعثت امت بینجامد، جهانی دیگر برخ اهد ساخت. یکی از مهمترین عوامل تحقق وتداوم این بعثت همگانی، اطاعت از رهنمودهای رهبری فرزانه وتوجه به هشدارهای اوست که در همین پیام دیروزش، نسبت به کید دشمن، تلاش برای کاهش تابآوری مردم وایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان هشدار داده، تصریح کردند، هرگونه اقدامی که موجب بدبینی شود، نوعی کمک به دشمن میشود.
حج یکی از اولین مظاهر عبادت جمع وجماعت وتجلی دشمنشناسی و"اشداء علی الکفار رحماء بینهم" است.
محمدمهدی شریعتمدار
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