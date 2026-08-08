به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ همزمان با برگزاری مراسم باشکوه پیادهروی اربعین حسینی، نشست بینالمللی «تولیدکنندگان محتوای آنلاین و نقش آنها در افزایش آگاهی عمومی» با حضور جمعی از اصحاب رسانه و نخبگان فضای مجازی از کشورهای مختلف و به همت مجمع جهانی اهل بیت(ع) برگزار شد. در این نشست تخصصی که در ادامه سلسلهنشستهای بینالمللی مجمع جهانی اهلبیت(ع) ترتیب یافت، آیتالله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع)، با تحلیل جایگاه بیبدیل اربعین در هندسه تمدنی جهان، به بررسی الزامات رسانهای در مواجهه با جنگ نرم و مدیریت ادراکی دشمنان پرداخت.
اربعین؛ فرصتی استراتژیک برای بازنمایی تمدن نوین اسلامی
آیتالله رمضانی در آغاز سخنان خود، ضمن قدردانی از برگزارکنندگان و اصحاب رسانه، بر لزوم مستندسازی و انتشار محتوای نشستها تأکید کرد و در ادامه، اربعین حسینی را دارای ظرفیتهای راهبردی برای حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی دانست. وی تصریح کرد: «اربعین حسینی ظرفیتهای فراوانی دارد که از جمله مهمترین آنها، استفاده از این حرکت عظیم برای زمینهسازی تمدن نوین اسلامی است. اگر بخواهیم این تمدن را به جهانیان معرفی کنیم، بدون شک رسانه نقش برجستهای دارد؛ چرا که رسانه در دنیای امروز، مؤثرترین ابزار برای تعیین موازنه قوا در سطح بینالمللی است.»
رسانه؛ ابزار اصلی در جنگ ادراکی و نبردهای ترکیبی
وی در ادامه با اشاره به ماهیت نبردهای نوین، خاطرنشان کرد: «ما امروز با انفجار اطلاعات، کلاندادهها و جنگهای ترکیبی (Hybrid Warfare) مواجه هستیم. در نگاه امام شهید، قدرتهای استکباری با ملتهای مستقل در حوزههای نظامی و اقتصادی تقابل دارند، اما میدان اصلی این نبرد، حوزه تصویرسازی، روایتگری و جنگ نرم است. قدرتهای استکباری میکوشند با ابزار رسانه، افکار عمومی را مدیریت کنند. وظیفه رسانه متعهد این است که در برابر این تصرف در افکار ایستادگی کرده و افکار جامعه انسانی را اصلاح کند. ما نباید در برابر هجمه رسانهای دشمن منفعل باشیم، بلکه باید «دفاع و تهاجم رسانهای هوشمند» را در دستور کار قرار دهیم.»
جهاد تبیین؛ پادزهر استعمار فرانو و تحریف حقایق
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با تحلیل فضای حاکم بر دوران استعمار فرانو، افزود: «در شرایط فعلی، ما با پدیده تحریف و تخریب فکر و حقیقت مواجه هستیم و لذا مهمترین واجب بر دوش اصحاب رسانه، “جهاد تبیین” است. امام شهید در تحلیلهای خود، از تعابیری همچون امپراتوری خطرناک تبلیغاتی غرب، ناتوی فرهنگی و بوقهای تبلیغاتی استکبار استفاده میکردند. این واژهها نشان میدهد که غرب توانسته است با ابزارهای رسانهای، نوعی تصرف در افکار عمومی جهان ایجاد کند. رسانه در نگاه دینی، وظیفهای سنگین برای مقابله با این تحریفات دارد.»
شاخصههای «تقوای رسانهای»؛ از عدالت تا حفظ حرمت اشخاص
آیتالله رمضانی در بخش دیگری از اظهارات خود با نقد نگاه ماکیاولیستی در مدیریت رسانه – که هدف آن صرفاً جذب حداکثری مخاطب به هر قیمتی است – تأکید کرد: «آزادی رسانهای نباید به ابزاری برای شایعهپراکنی، ترور شخصیتها، ناامیدسازی تودهها و ترویج باطل تبدیل شود. ایشان با تأکید بر مفهوم دقیق “تقوای رسانهای” بهعنوان یک اصل مدیریتی، تصریح کرد که این تقوا، تقوای شخصی نیست، بلکه تقوای مدیریتی و سیاسی است. بر اساس منظومه فکری امام شهید، سه مصداق اصلی تقوای رسانهای عبارتند از: پرهیز از بازنشر اخبار غیرموثق، حفظ آبرو و حریم خصوصی انسانها و رعایت عدالت در قضاوت حتی در مواجهه با دشمنان.»
مقابله با اضطراب مصنوعی؛ ترویج امیدِ واقعی و منصفانه
وی در ادامه با هشدار نسبت به جنایات رسانهای دشمن در تولید ناامنی روانی، اظهار داشت: «پمپاژ ناامیدی و ایجاد اضطراب مصنوعی در جامعه، یکی از بزرگترین جنایات رسانهای در دنیای امروز است. رسانهها باید با ترویج بارقههای امید و ارائه روایتی منصفانه از واقعیتها، با این جریانِ تخریبِ امنیت روانی مقابله کنند. دشمن به دنبال آن است که نسل جوان و جوامع اسلامی را در موضع انفعال قرار دهد، اما رسانه متعهد باید با بازگشت به صداقت و اصول اخلاقی، راه را بر این پروژه ببندد.»
فضای مجازی؛ فرصتی طلایی برای دیپلماسی فراملی
آیتالله رمضانی در پایان با اشاره به ظرفیت فضای مجازی، تأکید کرد: «از نظر امام شهید، فضای مجازی یکی از بزرگترین تحولات تاریخ بشر است؛ فرصتی طلایی که نه باید به انسداد مطلق و نه به انفتاح بیضابطه منجر شود. ما باید از دیپلماسی رسانهای فراملی استفاده کنیم، همانگونه که ایشان با خطاب قرار دادن جوانان اروپایی، وجدان خفته جهانی را بیدار کردند. رسانهها باید از این فرصت بیبدیل فضای مجازی، برای رساندن صدای حق و عدالت به دورترین نقاط جهان با سرعت و کمترین هزینه بهره ببرند. این جلسات باید بهطور مستمر در طول سال تکرار شود تا خروجیهای راهبردی آن در سطح بینالمللی محقق گردد.»
.............
پایان پیام
نظر شما