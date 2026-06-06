به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با ایام حج ابراهیمی و در آستانه عید سعید غدیر علوی و همچنین ارتحال امام سید روح الله موسوی خمینی(ره)، مجمع جهانی اهلبیت(ع) با همکاری بعثه و نمایندگی مقام معظم رهبری در حج و زیارت، بنیاد بین المللی غدیر، دانشگاه امام صادق(ع) و جامعة المصطفی(ص) العالمیه، وبینار بینالمللی «بازخوانی پیامهای حج و غدیر در تقریب، وحدت و همکاریهای مشترک اسلامی و انسانی» را با محوریت مخاطبان تایلندی برگزار نمود.
از جمله مباحث مطرح شده در این وبینار میتوان به عناوین، محورها و موضوعاتی همچون بررسی تاریخی و ریشههای مناسک حج و غدیر، نسبتها و ظرفیتهای حج و غدیر در تقریب، وحدت و همکاری های اسلامی ـ انسانی، حج و غدیر؛ رسانههایی فرا اسلامی و فراشیعی، معنیشناسی برائت و ولایت در حج و غدیر و انطباق با موضوعات امروزین در جهان اسلام و بشریت و ... اشاره کرد.
حجتالاسلام والمسلمین میرلوحی، استاد دانشگاه امام صادق (ع) و عضو هیئت امنای بنیاد بینالمللی غدیر، شیخ انصار لیمپان، رئیس مجتمع فرهنگی آموزشی دار الزهراء (س) تایلند و دکتر فهامی، هیئت علمی دانشگاه در این وبینار سخنرانی کردند و حجتالاسلام مسجدین لهجا، دبیر انجمن طلاب تایلندی در قم دبیر و مجری این وبینار آن وبد.
این وبینار، روز چهارشنبه 13 خرداد 1405 شمسی، از ساعت 16 به وقت بانکوک با هماهنگیهای معاونت امور بین الملل و به ویژه ادارات کل دفتر مطالعات، زنان و خانواده و اداره شرق اسیا و اقیانوسیه مجمع برگزار شد.
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