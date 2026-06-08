به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین حسینی نیشابوری، با گرامیداشت یاد «امام شهید» و همه شهدای جنگ تحمیلی سوم به جایگاه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی پرداخت و اظهار داشت: سازمان فرهنگ، نگاه فرهنگی نظام در خارج از کشور است؛ من آن را به وزارت فرهنگِ نظام در عرصه بینالمللی ترجمه میکنم که مأموریت دارد قرارگاههای تخصصی برای پیشبرد اهداف فرهنگی ایجاد کند.
وی با تبیین شکلگیری قرارگاه بینالمللی تبلیغ و همکاری با حوزههای علمیه، بر اهمیت تخصصگرایی در اعزامها تأکید کرد و تصریح نمود: یک چرخهای تعریف شده است که از نیازسنجی اثر در مناطق مختلف آغاز میشود. ما بر اساس نیاز، به حوزه های علمیه سفارش میدهیم که برای فلان منطقه، مبلغی با دانش متکلم، مورخ، مسلط به زبانهای خاص و مجهز به مهارتهای روز نیاز داریم تا پس از تعلیم و تزکیه، میوه این فرآیند در اختیار فضای تبلیغی جهان قرار گیرد.
حجتالاسلام حسینی نیشابوری در بخش دیگری از سخنان خود، به ضرورت هماهنگی میان محتوای تبلیغی و نیازهای مخاطب اشاره کرد و با یادآوری آموزههای امام شهید در خصوص مکتب امام حسین (علیه السلام) خاطرنشان ساخت: ما سه کانون اثرپذیر و اثرگذار داریم: کانون خرد و عقلانیت، کانون احساسات و عواطف، و کانون عمل. این سه کانون با واژگان اطاعت، مودت و تفکر در قرآن پیوند خوردهاند و بایستی همگی از سرچشمه زلال عاشورا و کربلا سیراب شوند؛ به ویژه برای کسانی که میخواهند خود منشأ اثر در جهان باشند.
وی با اشاره به تحولات دیجیتال و لزوم دسترسی سریع به منابع معتبر، از ایجاد زیرساختهای نوین خبر داد و اظهار داشت: بانک محتوایی اسلامگرا اکنون در دسترس است تا مبلغان در هر جای دنیا، از شرق عالم تا آمریکا، به آثار بصری و مقالات به زبانهای مختلف دسترسی داشته باشند. در حال حاضر این ارتباط با ۱۲ زبان برقرار شده تا ملاحظات بینالمللی در ارائه محتوا کاملاً رعایت شود.
مدیرکل تبلیغ سازمان فرهنگ، در پایان سخنان خود بر اولویت ترویج معارف قرآنی، بهویژه در تعامل با جهان اهل سنت، تأکید کرد و خطاب به طلاب بین الملل گفت: محور مباحث شما، بهویژه در فضاهای مجازی و رسانهای، باید قرآنی باشد. اگر قرآن ستون فقرات بحثهای شما قرار گیرد، میتواند چتر واحدی را در سطح امت اسلامی ایجاد کرده و مسیر رسیدن به تمدن نوین دینی را هموار سازد.
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