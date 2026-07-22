عشق و عرفان؛ نگاهی به مضامین و معارف دعاهای امام باقر(ع)

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دعا و درخواست از خداوند برای رفع نیازها و حاجت ها، شاخص ترین نشانه میان ارتباط میان انسان و خداوندگار خویش است و هر چه انسان، شناخت دقیق تری نسبت به فقر خود و غنای خدا داشته باشد، درخواست و دعا او از خداوند بیشتر می شود، موضوعی که در سیره و زندگی ائمه معصومین(ع) بیش از هر انسان دیگری دیده می شود، اگر چه این ویژگی ائمه(ع) کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و در شناخت مضامین و مفاهیم این ادعیه، پژوهشی جدید صورت نگرفته است.

در میان پژوهش های صورت گرفته در مورد دعاهای روایت شده از امام باقر(ع)، تالیف: علامه موحد ابطحی، تعداد دعاهای ایشان را ۲۸۷ دعا بیان کرده اند. «دعای سحر» همچنین دعای افطار ماه مبارک با عبارت : «اَللّهُمَّ لَکَ صُمْنا وَعَلی رِزْقِکَ اَفْطَرْنا، فَتَقَبَّلْهُ مِنّا، اِنَّکَ اَنْتَ السَّمیعُ الْعَلیمُ»، «زیارت عاشورا» و دعای تسلیت به همدیگر در روز عاشورا با عبارت «عَظَّمَ اللّهُ اُجُورَنا بِمُصابِنا بِالْحُسَیْنِ علیه‌السلام، وَجَعَلَنا وَاِیّاکُمْ مِنَ الطّالِبینَ بِثارِه مَعَ وَلِیِّهِ الاْمامِ الْمَهْدِیِّ مِنْ الِ مُحَمَّدٍ علیهم‌السلام». از دعاهای امام باقر(ع) است که به صورت فراگیر در میان شیعیان شناخته شده است.

در میان دعاهای امام باقر(ع) علاوه بر مباحث توحیدی و تسبیح و تحمید و مناجات با خداوند، که دارای مضامین بلند عرفانی است، موضوعات مختلف مورد نیاز در زندگی یک انسان موحد و مومن را بیان شده است، این دعاها شامل مواردی مانند «مکارم الاخلاق»، «طلب رزق و ادای دین و قرض»، «دعای برای شفا از بیماری ها»، «دعای هنگام خروج از منزل» و «دعا در هنگام خواب و بعد از بیداری»، «دعا هنگام ورود به بازار»، «دعا هنگام خوردن و آشامیدن» و حتی «دعای کوتاه کردن مو و ناخن» دیده می شود.

در میان این ادعیه بیش از ۱۵ دعا مرتبط با «دعاهای روز و شب» است که در آن درخواست های متعددی از خداوند شده است، به عنوان نمونه در یکی از این ادعیه آمده است: «اَللّهُمَّ اجْعَلْ لی سَهْما وافِرا مِنْ کُلِّ حَسَنَةٍ اَنْزَلْتَها مِنَ السَّماءِ اِلَی الاْرْضِ فی هذَا الْیَوْمِ، وَاصْرِفْ عَنّی کُلَّ مُصیبَةٍ اَنْزَلْتَها مِنَ السَّماءِ اِلَی الاْرْضِ فی هذَا الْیَوْمِ، وَعافِنی مِنْ طَلَبِ ما لَمْ تُقَدِّرْ لی مِنْ رِزْقٍ، وَما قَدَّرْتَ لی مِنْ رِزْقٍ فَسُقْهُ اِلَیَّ فی یُسْرٍ مِنْکَ وَعافِیْةٍ، امینَ» در این دعا که باید سه بار در روز خوانده شود این گونه از خداوند درخواست می شود: «خدایا بهره من از این روز از هر آنچه از آسمان بر زمین می فرستی بسیار گردان و از من هر مصیبتی که در این روز از آسمان بر زمین می فرستی دور دار و مرا از طلب آنچه که از روزی برایم مقدر نساختی، رها کن و هر مقدار از روزی که برایم مقدر ساختی، به آسانی و راحتی به سویم گسیل دار».

دعاها در روزهای مختلف هفته، همچنین دعاهای مخصوص ماه های رمضان مانند دعای «سحر» و ماه محرم مانند دعای «علقمه» نیز بخشی از میراث دعایی امام باقر(ع) است. همچنین دعا برای «دوری از شر دشمنان» در میان این ادعیه دیده می شود، آنچه که در میان این دعاها دیده می شود که برخی از این ادعیه، از زبان دیگر معصومین(ع) مانند رسول خدا(ص) توسط امام باقر(ع) روایت شده که این موضوع جلوه خاصی به این ادعیه داده است.

آنچه که در میان این ادعیه، مانند دیگر دعاهای نقل شده از دیگر ائمه(ع) باید مورد توجه قرار بگیرد آن است که این دعاها، به عنوان بخشی از سخنان معصومین(ع) بوده و به عنوان «حدیث» اهل‌بیت(ع) دارای معارف بلندی است که باید مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار بگیرد.

سید علی‌اصغر حسینی/ ابنا

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