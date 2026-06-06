پنتاگون ۱۸۰ گروه اعتقادی را از فهرست رسمی خود حذف کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت جنگ آمریکا در اقدامی تازه، شمار ادیان و گرایش‌های اعتقادی به رسمیت شناخته‌شده در نیروهای مسلح این کشور را از حدود ۲۱۱ مورد به ۳۱ مورد کاهش داده است؛ تصمیمی که به گزارش رسانه‌های آمریکایی، موجب حذف ده‌ها گروه از جمله خداناباوران، انسان‌گرایان، پیروان ادیان نوپدید و برخی جریان‌های دیگر شده است.

پایگاه «Military.com» اعلام کرد این تغییرات بر اساس یادداشت داخلی مورخ ۲۰ مه وزارت جنگ صورت گرفته است. وزارت جنگ آمریکا تاکنون جزئیات کامل فهرست جدید و تأثیر آن بر وضعیت نظامیان متعلق به ادیان و باورهای حذف‌شده را منتشر نکرده است.

پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، پیش‌تر در ویدئویی در ماه مارس از برنامه اصلاح ساختار نیروهای دینی ارتش و بازنگری در نظام طبقه‌بندی ادیان خبر داده بود. وی گفته بود فهرست قبلی به بیش از ۲۰۰ کد مذهبی گسترش یافته و به سیستمی «غیرعملی و غیرقابل استفاده» تبدیل شده است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که هگست بارها بر باورهای به‌اصطلاح مسیحی خود تأکید کرده و به دلیل ارتباط با محافل نزدیک به ملی‌گرایی مسیحی مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. در همین حال، ژنرال بازنشسته استیو شایک، رئیس پیشین روحانیون نیروی هوایی آمریکا، هشدار داد که حذف برخی گروه‌های مذهبی ممکن است اعتبار و جایگاه افراد دینی (روحانیون) نظامی وابسته به این گروه‌ها را با خطر مواجه کند.

مراسم عشای ربانی و سخنرانی یک کشیش برای اعضای نیروی دریایی ارتش تروریستی آمریکا (سال ۲۰۰۳ در یکی از کاخ‌های صدام، تکریت)

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