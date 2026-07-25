مقاومت در فلسطین، حق مشروع برای دفاع از وجود است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علی ابو شاهین، عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسلامی در فلسطین، امروز شنبه ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۶، در سخنانی به تحلیل وضعیت فلسطین و راه‌های مقابله با تهدیدات رژیم صهیونیستی پرداخت.

ابو شاهین با تأکید بر اینکه مقاومت در فلسطین حق مشروع ملت فلسطین برای مواجهه با اشغالگری است، گفت: آنچه در کرانه باختری رخ می‌دهد، دفاع از نفس و موجودیت در برابر حملات شهرک‌نشینان فاشیست و نقض حقوق اسرا و مقدسات است.

وی تأکید کرد که حملات رژیم صهیونیستی و اقدامات شهرک‌نشینان، در چارچوب استراتژی سازمان‌یافته‌ای با حمایت آمریکا و غرب صورت می‌گیرد که بر اساس تروریسم و جنگ نسل‌کشی برای بیرون راندن ساکنان و تصرف زمین استوار است.

عضو دفتر سیاسی جهاد اسلامی خاطرنشان کرد که نیات اسرائیل به تغییر جغرافیا نه تنها در کرانه باختری، قدس و غزه، بلکه در کل منطقه معطوف است و تأکید کرد که ملت فلسطین چاره‌ای جز رد و مقابله با این طرح ندارد.

ابو شاهین گفت: تهدید اسرائیل خطری عمومی است که نه تنها ریشه‌کنی وجود و هویت فلسطینی را هدف قرار داده، بلکه به دنبال تغییر نقشه‌ها و واقعیت‌ها در کل منطقه است. بنابراین، مقابله با این تهدید، مسئله‌ای فلسطینی نیست، بلکه تدوین استراتژی جامع مقابله را ایجاب می‌کند.

وی بر ضرورت همبستگی همه فلسطینیان در برابر پروژه صهیونیستی تأکید کرد و گفت: مصلحت و اولویت ملی در تثبیت ملت فلسطین در سرزمین خود، تعمیق پایداری و تمسک به حقوق ملی و رد هرگونه تلاش برای تحمیل تسلیم است.

ابو شاهین از فرار رژیم صهیونیستی از اجرای بندهای مرحله اول توافق آتش‌بس در غزه هشدار داد و گفت که این اقدام در تلاش برای تحمیل تسلیم سیاسی پس از ناتوانی در پیروزی میدانی در فلسطین، لبنان و ایران است.

وی بر ضرورت عدم اکتفا به محکومیت‌های لفظی و حرکت فوری به سمت تحرک عربی و اسلامی جدی تأکید کرد و گفت: بر ضرورت تحقق وحدت میدانی و سیاسی فلسطینی و در سطح ملت‌های منطقه برای مقابله با تجاوز و ناکام گذاشتن طرح دشمن تأکید می‌کنیم.

ابو شاهین در پایان تأکید کرد که مرحله کنونی نیازمند خروج از الگوهای سنتی و کشمکش‌های سیاسی داخلی و آغاز تدوین وحدت میدانی برای مقابله در تراز خطرات مرحله کنونی است.

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