برای دستیابی به صلح باید با دشمن بجنگیم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری به تبیین پیام ۲۶ تیرماه مقام معظّم رهبری(حفظه الله) و بیان نکاتی پیرامون سوءاستفاده برخی افراد و جریان‌های سیاسی از کلید واژه جنوب مظلوم پرداخت و اظهار کرد: تمام پیام‌های حضرت آیت الله العظمی امام سید مجتبی خامنه‌ای(مدظله) سرشار از مفهوم است و در آن‌ها دریایی از حکمت وجود دارد. تمامی کلمات، با دقت تمام برای نیروهای انقلابی و کسانی که دل در گرو انقلاب اسلامی دارند، انتخاب شده است. با مطالعه این پیام‌ها از خیلی کج‌روی‌ها و انحرافات فکری جلوگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه موضع‌گیری‌های افراد و جریان‌های سیاسی باید منطبق بر اصول امامین انقلاب باشد، خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی افراد صاحب تریبون به دلیل اشراف نداشتن نسبت به سخنان امام امّت، اظهار نظرهایی را مطرح می‌کنند که خلاف رهنمودها و اصول امامین انقلاب است و در نتیجه کشور و خود را گرفتار چالش اساسی می‌کنند. یکی از واجبات نیروهایی انقلابی این است که با دقت، پیام‌های رهبر و مقتدای خود را دائماً مطالعه کنند. متاسفانه برخی اندیشمندان و اساتید کشورمان که اتفاقاً صاحب قلم و دارای مقاله‌ هستند و از بیت المال استفاده می‌کنند، هر روز تحلیل‌های مختلفی برگرفته از کتب اندیشمندان یهودی ارائه می‌دهند که اصالت و ریشه‌ای هم ندارند، ولی حاضر نیستند کتب امام شهید(رضوان الله علیه) و یا صحیفه حضرت امام(قدس سره) که منبع و مرجعی بی‌نظیر از اندیشه سیاسی اسلام است را مطالعه کنند.

استاد دانشگاه تهران، در ادامه به تبیین پیام ۲۶ تیرماه ۱۴۰۵ مقام معظّم رهبری(مدظله العالی) پرداخت و گفت: امام امّت در بخشی از این پیام فرمودند: «لازم است به شما مردم باوفا و سرافراز ایران عرض شود که از جمله اصولی‌ترین امور در این برهه، اصرار بر وحدت کلمه و اتحاد مقدّس در همه‌ی سطوح مردم و مسئولان و در تمام عرصه‌ها برای تحقّق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و تأمین عزّت و استقلال ایران عزیز خصوصاً در برابر دشمن جنایتکار و حیله‌گر آمریکایی است».

حجت الاسلام والمسلمین کلانتری، گفت: اولین نکته این پیام لزوم حفظ وحدت و انسجام ملی است که حضرت آقا بر آن تاکید موکّد دارند و در سیره سیاسی امام راحل و امام شهید(رضوان الله علیهما) هم قبلاً آمده است و از جمله کلیدواژه‌های اصلی اندیشه‌ سیاسی امامین انقلاب است. وحدت یعنی رمز پیروزی و سربلندی، و مثل خاری است که در چشم استکبار فرو می‌رود. از همان آغاز پیروزی انقلاب اسلامی، دشمن با اختلاف افکنی بر سر تفاوت‌های قومی، مذهبی و سیاسی، و سعی در تجزیه‌طلبی، به دنبال از بین بردن وحدت و انسجام ملی بود.

رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی، با بیان اینکه برای تحقق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی باید همواره اصرار بر وحدت داشته باشیم، تصریح کرد: گاهی باید برای حفظ مصلحت جامعه، صحبتی مطرح نکنیم، مطلبی را ننویسیم و از حق خود بگذریم و سکوت کنیم. آرمان‌ بلند انقلاب اسلامی ایران، تجلی تلاش‌های همه‌ی اولیاء و اوصیای الهی از بدو تاریخ تا به امروز است. در این مسیر خیلی‌ها شکنجه شدند، زجر کشیدند و شهید شدند تا این انقلاب به اهداف خود برسد. آرمان‌ انقلاب اسلامی، استقرار حاکمیت مستضعفان بر مستکبران جهان و عملیاتی کردن این وعده الهی است:«و َنُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ»؛ «ما می‌خواهیم بر مستضعفان زمین منّت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم»(آیه ۵ سوره قصص).آرمان بزرگ تاریخ بشریّت از حضرت آدم تا حضرت خاتم، همین بوده است و این انقلاب می‌خواهد آن را با اصل وحدت و انسجام، عملیاتی کند. در ادامه این پیام، رهبر معظم انقلاب(حفظه الله) تاکید موکّد داشتند که «صیانت از وحدت و پرهیز از تفرقه و تنازع، اختلافات سیاسی و برجسته کردن تفاوت‌های اجتماعی وظیفه‌ی همگانی است و البته نقش مسئولان و عناصر دلسوز و دلباخته‌ی انقلاب و امام و رهبر شهید در انسجام و یکپارچگی کشور، مهم‌تر و حسّاس‌تر است». باید توجه داشت که در این خصوص، امام امّت و رهبری(حفظه الله) که نقش پیامبر را در این زمانه بازی می‌کنند حجت را برهمگان تمام کرده اند.

رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی، در خصوص دوّمین نکته‌ای که از پیام رهبری احصاء می‌شود، گفت: نکته دیگر این پیام که به همان اصل وحدت هم برمی‌گردد، تداوم اعتماد به مسئولان دلسوز در هر سه قوه و پرهیز از تهمت‌ها و اظهارنظرهای ناصواب درباره آن‌ها است. ایشان می‌فرمایند:«بر این اساس ملّت عزیز، با تداوم بر اعتماد به مسئولان دلسوز در هر سه قوّه که تلاش ایشان برای رفاه و سعادت ملّت، مشهود می‌باشد، همچنان برای تضمین صیانت از منافع ایران اسلامی، هوشیار و فعّال در میدان خواهد بود».

تولیت آستان مقدس شاهچراغ(ع)، اظهار کرد: یکی از حربه‌هایی که این اختلافات را تشدید می‌کند تکرار ادعاهای واهی خیانت فلان مسئول و شریک بودن فلان شخص با آمریکا و اسرائیل است. برخی پیام‌هایی که حتی گاها در فضای مجازی داخلی منتشر می‌شوند، بیان دشمنان و منافقینی هستند که در اروپا زندگی می‌کنند اما ادبیات ما را به خوبی متوجه هستند تا مسئولان ما را زیر سوال ببرند، متأسفانه برخی از ما هم بدون تحقیق و از روی احساس و دلسوزی آن پیام ناروا را نشر می‌دهیم. در حالیکه در طول تاریخ اسلام و در واقعه کربلا هزاران نفر با همین فریب و به گمان خود، به نیّت قرب الهی، سلاله پاک رسول اکرم(صَلَی اللهُ عَلَیه و آلِه و سَلَّم) را به شهادت رساندند.

وی با بیان اینکه وقتی دشمن با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی روز، فضا را در دست بگیرد، واقعه کربلا تکرار می‌شود، گفت: گاهی نکته و پیامی از جانب کسی که تمام عمر خود را در خدمت انقلاب گذاشته است؛ مطرح می‌شود، اما گاهی پیام از یک مرجع مشکوک ترویج می‌گردد که باید هوشیار باشیم و دچار خطای محاسباتی نشویم. امام خمینی(قدس سره) می‌فرمایند: «اگر آمریکا و اسرائیل لا اله الا الله هم بگویند ما قبول نداریم».خداوند متعال در آیه ۱ سوره منافقون می‌فرمایند:«إِذَا جَاءَکَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّکَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ یَعْلَمُ إِنَّکَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ یَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِینَ لَکَاذِبُونَ»؛ «هنگامی که منافقان نزد تو آیند می‌گویند: "ما شهادت می‌دهیم که یقیناً تو رسول خدایی!" خداوند می‌داند که تو رسول او هستی، ولی خداوند شهادت می‌دهد که منافقان دروغگو هستند».

تولیت آستان مقدس شاهچراغ(ع)، گفت: خیلی از ما به نیّت گوینده توجهی نداریم و یک مطلب به ظاهر زیبا و دلنشین را نشر می‌دهیم، بدون آنکه بدانیم از کجا سرچشمه گرفته است. یک مطلب، پیش از انتشار باید تحلیل شود و معتبر بودن صادرکننده آن مشخص گردد.

استاد دانشگاه تهران، در خصوص سوّمین نکته‌ پیرامون پیام رهبری، گفت: امام امّت(مدظله العالی) در عین حالیکه مانع انتقاد از سر خیرخواهی نشده‌اند، اما اجازه هم نمی‌دهند که این انتقادها موجب شکستن اتحاد و تخریب مسولین گردد. برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی است که آمریکا به عنوان شیطان اکبر، مستقیماً وارد درگیری با ایران شده است و علی‌رغم اینکه شکست رذیلانه‌ای خورده، اما به خاطر خوی استکباری خود، شکست را نمی‌پذیرد که در این صورت باید برای همیشه از ابرقدرتی خود دست بردارد. در این شرایط، تکلیف ما کاملاً مشخص است و باید با تمام وجود مقاومت و با او مقابله کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین کلانتری با بیان اینکه اگر صلح به معنای واقعی می‌خواهیم، باید به صورت جدی با دشمن بجنگیم، خاطرنشان کرد: در این شرایط حساس باید ضمن حفظ وحدت و بازبودن باب انتقاد، مانع کسانی شویم که قصد تخریب مسئولان و اختلاف افکنی در کشور دارند. رهبر معظّم انقلاب(حفظه الله)، در ادامه پیام ۲۶ تیرماه فرمودند:ممکن است کسانی با اخلاص تمام و از سر خیرخواهی، انتقاداتی نسبت به عملکرد بعضی از مسئولین داشته باشند. به نظر بنده، در عین اینکه این اهتمام و نگرانی ایشان برای نظام همچون اشخاصِ خودشان، سرمایه‌ی ارزشمندی به شمار می‌آید و فی‌نفسه امری مطلوب قلمداد می‌شود، این عزیزان که بعضی از ایشان از زمره‌ی پیشروان بصیرت هستند باید مراقب باشند تا این رویکرد، اوّلاً ظلمی را بر بی‌گناهی روا ندارد که آن خود منشأ محرومیّت از برکات و عنایات می‌گردد؛ و ثانیاً موجب شکست در وحدت و انسجام اجتماعی نگردد؛ که با حفظ این جهات، انتقادها موجب رونق و شکوفایی امور خواهد شد. دشمن نباید هیچ علامت ضعفی و از جمله این ضعف را از ما دریافت کند؛ که هرگاه ما این مراقبت‌ها را به طور کامل مراعات نماییم، او به ناچار رو به هزیمت خواهد گذارد.

تولیت آستان مقدس شاهچراغ(ع)، با تأکید بر اینکه در مساله انتقاد باید تقوا رعایت شود، گفت: در گفتار، قلم و موضع‌گیری، امر به معروف و نهی از منکر و رفتار، باید انصاف را رعایت کنیم. تقوا به معنای عمل به واجبات الهی و ترک محرمات است. اگر تقوا رعایت نشود، سرنوشت ملت‌ها به بدی تغییر می‌کند. خداوند در آیه ۹۶ سوره مبارکه اعراف می فرمایند:«وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَی آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَیْهِمْ بَرَکَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَکِنْ کَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا کَانُوا یَکْسِبُونَ؛ «و اگر اهل شهرها و آبادی‌ها، ایمان می‌آوردند و تقوا پیشه می‌کردند، برکات آسمان و زمین را بر آنها می‌گشودیم؛ ولی (آنها حق را) تکذیب کردند؛ ما هم آنان را به کیفر اعمالشان مجازات کردیم».

تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی علیهماالسلام، در بخش دوّم سخنانش، ضمن تسلیت شهادت جمعی از هم‌وطنان در استان‌های جنوبی کشور در حمله‌های رژیم جنایتکار آمریکا، به سوءاستفاده برخی افراد و جریان‌های سیاسی از کلید واژه فانتزی «جنوب مظلوم» اشاره کرد و گفت: کسانی که این بحث را مطرح می‌کنند به سه دسته تقسیم می شوند؛ گروه نخست، کسانی هستند که صادقانه صحبت می‌کنند و قصد و غرض خاصی هم ندارند. این دسته حقیقتا دلواپس مردم جنوب هستند؛ کما اینکه اگر مردم شمال، شرق و یا غرب کشور هم مورد حمله قرار می‌گرفتند، دلواپس آن‌ها هم می‌شدند.

وی ادامه داد: گروه دوّم، کسانی هستند که در طول جنگ رمضان صحبت و موضع‌گیری نکردند، چراکه در ماندگار بودن نظام شک داشتند و جانب احتیاط در پیش گرفتند، امّا بعد که متوجه شدند تمام دنیا اذعان دارد که آمریکا در جنگ با ایران شکست خورده است به دنبال تاییدیه می‌گردند تا اعتبار از دست رفته خود را بازیابی کنند. شبیه دفاع مقدس ۸ ساله که عده ای بعد از پذیرش قطعنامه ۵۹۸، در حمله مجدد عراق به خاک ایران به منظور دریافت گواهی حضور در این نبرد در میدان حاضر شدند تا در موقع لزوم از امتیاز این حضور بهره ببرند. ولی گروه سوّم کسانی هستند که بارها از آمریکا و اسرائیل دعوت کردند که هر چه سریع‌تر به ایران حمله کنند و بعد از حمله، به رقص و پایکوبی پرداختند. اغلب کسانی که امروز تظاهر به دلسوزی برای مردم جنوب می‌کنند، از این گروه هستند. دلسوزی این گروه که خود مشوّق حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان بودند، قطعاً دروغ محض و شیطنت‌آمیز است.

استاد دانشگاه تهران، در ادامه به چهار هدف گروه مغرض سوّم که دائماً از «جنوب مظلوم» می‌گویند، اشاره کرد و گفت: اولین هدفی که در بیان این واژه توسط این افراد بدخواه وجود دارد این است که مردم نواحی جنوب در استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان بلوچستان که در حاشیه دریا قرار دارند را بترسانند. این افراد می‌خواهند با واژه‌های احساسی به مردم جنوب القاء کنند که به حال خود رها شده اند و برای مسئولان پایتخت‌نشین مهم نیستند. در نتیجه در بین مردم یأس ایجاد کنند و مقاومت اجتماعی جامعه را بشکنند و باعث واکنش مردم شوند. در سراسر دنیا، مدافعان مرزها، خود مردم همان مناطق هستند. دشمن برای موفقیت، باید اول روحیه آن‌ها را تضعیف کند. دوّمین هدف آن‌ها، متهم کردن نظام به بی‌توجهی به جنوب و القای بدبینی مردم جنوب به نظام، به قصد اختلاف‌افکنی است؛ همان فرمایشی که حضرت آقا(حفظه الله) بر آن تاکید داشتند.این تحلیل‌گر مسائل سیاسی، در ادامه به هدف سوّم این گروه منافق اشاره کرد و گفت: سوّمین هدف، زمینه‌سازی ذهنی برای عادی‌سازی توطئه تجزیه می‌باشد که جزو اهداف اصلی آمریکا و رژیم صهیونیستی است. از لحاظ ذهنی وقتی مدام از شمال ایران، جنوب ایران، شرق ایران و غرب ایران گفته شود، انسان، ناخودآگاه نوعی ایران تکه تکه شده را در ذهن خود ترسیم می‌کند. ترامپ جاهل و خبیث چندین مرتبه تکرار کرده است که هدف ما تصاحب نفت ایران است. وقتی از لحاظ ذهنی ایران را تکه تکه فرض کردیم، بار منفی در کشور ایجاد می‌شود و در این موقعیت، تصور جنوب مستقل و شمال مستقل پیش می‌آید تا هر کسی از خود محافظت کند. فروپاشی نظام و تجزیه ایران که از اهداف شوم دشمنان است با همین هدف دنبال می‌شود.

وی در خصوص چهارمین هدف گروه معاندی که مدام از «جنوب مظلوم» سخن می‌گویند و تظاهر به دلسوزی برای مردم جنوب می‌کنند، گفت: هدف دیگر این گروه خبیث، زمینه‌سازی روحی و هموار کردن مسیر برای حمله زمینی دشمن به جنوب است؛ به این صورت که از نظر روحی مردم آن مناطق را به نقطه‌ای برسانند که دست از مقاومت کشیده و آن‌جا را ترک کنند. دلیل این که دشمن از لحاظ نظامی دائماً این چهار استان را مورد هدف قرار می‌دهد و سازه‌های دریایی، برج‌های مراقبت و دکل‌های مخابراتی آن مناطق را بمباران می‌کند، به احتمال بسیار زیاد به منظور حمله زمینی به این مناطق است. در این مواقع، چون اولین مقاومت‌های اصلی توسط مردم مستقر در مرزها صورت می‌گیرد، دشمن برای این منظور و برای رسیدن به اهداف خود ابتدا این مناطق را مورد هدف قرار می‌دهد تا از لحاظ روحی به مردم آن مناطق القاء شود که لازم است آنجا را تخلیه و از آنجا فرار کنند.

تولیت آستان مقدس شاهچراغ(ع)، خاطرنشان کرد: کسانی که به آمریکا و اسرائیل التماس می‌کردند به ایران حمله و این کشور را تجزیه کنید، تا امروز شکست محکمی از نظام خورده اند. حال با تغییر تاکتیک، مجدداً همان هدف را دنبال می‌کنند.

رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: مردم ما آن‌قدر در حوادث مختلف، آب‌دیده و مجرّب شده‌اند که این‌گونه صحبت‌ها و دلسوزی‌های معاندین و منافقین را باور ندارند. اولاً ایران اسلامی، سرزمین به هم پیوسته ای است و شرق و غرب و شمال و جنوب به تنهایی برای آن معنا ندارد. ثانیاً ایران دارای فرهنگ غنی و ملّت متحد و رهبری واحد است و برای همه آزادگان جهان یک سرزمین مقدس و قابل احترام می‌باشد. شمال، جنوب، شرق و غرب در این جغرافیای مقدس، هیچ مفهوم جداگانه ای ندارد.

تولیت حرم مطهر، با اشاره به کمک‌های مردمی به مناطق جنوب کشور، گفت: زمانی که هنوز حرفی از جنوب مظلوم مطرح نشده بود، سیل کمک‌های مردمی روانه مناطق مرزی و جنوب کشور شد. تنها به همّت ستاد مردمی پشتیبانی از جنگ رمضان حرم مطهر حضرت شاهچراغ علیه السلام، میلیاردها تومان تجهیزات و اقلام اهدایی مردم شیراز به جزایر و مرزهای آبی جمهوری اسلامی سرازیر شد. کاروان‌های امین ولایت حرم مطهر، در طول جنگ رمضان و پس از آن، در شهرهایی که بمباران شدند از قبیل بندرعباس، میناب، لامرد، لار، بوشهر، عسلویه، کنگان و دیر حضور یافتند و به خانواده‌های شهداء ادای احترام کردند. همه این اعمال حسنه را دین مبین اسلام و انقلاب اسلامی به ما یاد داده است.

حجت الاسلام والمسلمین کلانتری، ادامه داد: در دفاع مقدس هشت ساله که فقط چهار استان مرزی خوزستان، ایلام، کرمانشاه و کردستان درگیر جنگ مستقیم بودند، جوانانی از مناطق مختلف کشور، از جمله استان‌های سیستان و بلوچستان و خراسان شهید شدند که کیلومترها با خط مقدم فاصله داشتند. افرادی از افغانستان که خارج از مرز ایران بودند در جنگ ۸ ساله حضور داشتند. شهید سید حسن نصرالله(رضوان الله علیه) از کشور لبنان در جنگ ۸ ساله حضور پیدا کرد. این حرف‌های پوچ و بی معنا تنها در خور شأن این گونه افراد و اشخاصی نظیر ترامپ، نتانیاهو و مزدوران وطن فروشی است که دنباله رو آنها هستند و اصلاً در حد توجه ملت ایران، انقلاب اسلامی و اسلام ناب نیست.

تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی علیهماالسلام، گفت: اسلام به ما آموخته است که هر گوشه ای از خاک ایران مورد هجمه دشمن قرار گیرد؛ گویی این پیکره واحد مورد هجوم قرار گرفته است. همه مناطق کشور با مردمانی اعم از شیعه و سنی یا هر دین دیگر و از هر قومیتی که باشند، همه با هم یکپارچه هستند؛ «حُبُّ الوَطَنِ مِنَ الْایمان»؛ «دوست‌داشتن وطن از ایمان است». به لطف پروردگار و به همت رزمندگان اسلام و امّت بزرگ ایران عزیز و به یُمن این بیداری عظیمی که در سطح جهان، به برکت خون رهبر شهید(رضوان الله علیه) و خون خانواده‌های شهید و بچه‌های پر پرشده مدرسه شجره طیّبه میناب، به وجود آمده است، سرانجام، فتح عظیمی حاصل می‌شود.