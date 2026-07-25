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رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش:

شهدای پادگان بمپور قهرمانانه عروج کردند

۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۳
کد مطلب: 1844837
شهدای پادگان بمپور قهرمانانه عروج کردند

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در دیدار سه تن از خانواده های شهدای پادگان بمپور ارتش گفت: اگر بخواهیم برای ملت بزرگ ایران قهرمانانی شایسته معرفی کنیم، بی‌شک ارزشمندترین این قهرمانان، شهدای عزیز و خانواده‌های مقاوم و صبور آنان هستند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع)ـابنا از فارس،حجت‌الاسلام والمسلمین عباس محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در مراسم تجلیل از خانواده‌های معظم سه تن از شهدای والامقام پادگان بمپور در شیراز گفت: اگر بخواهیم برای ملت بزرگ ایران قهرمانانی شایسته و حقیقی معرفی کنیم، بی‌شک ارزشمندترین این قهرمانان، شهدای عزیز و پدران، مادران و خانواده‌های مقاوم و صبور آنان هستند.

وی با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی، ایمانی و رزمی شهدای پادگان بمپور افزود: این شهدای والامقام از بهترین و برگزیده‌ترین نیروها بودند؛ جوانانی شایسته که فرماندهان با تکیه بر توانمندی، ایمان و پشتکار آنان، مأموریت‌های بزرگ خود را با دلگرمی و موفقیت به سرانجام می‌رساندند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش همچنین با اشاره به سنگینی داغ فقدان فرزند برای والدین، صبر و استقامت خانواده‌های شهدا را برخاسته از مکتب عاشورا دانست و اظهار کرد: آنچه تحمل این مصیبت را هموار می‌سازد، حرکت در مسیر حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است. این عزیزان در راه هدفی بزرگ همچون انقلاب اسلامی، ولایت و صیانت از میهن اسلامی به شهادت رسیدند و همین معرفت الهی، دل خانواده‌های آنان را آرام می‌کند.

وی با تأکید بر جایگاه والای شهادت گفت: ماهیت شهادت با هر مرگ دیگری متفاوت است؛ فرزندان شما به عنوان قهرمانان دلاور، تقدیم اسلام و میهن شده‌اند و این مدال افتخار، مایه تسلا و سربلندی ابدی خانواده‌هاست.

لازم به ذکر است در این مراسم با اهدای لوح سپاس از سوی امیر سرلشکر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، از پایمردی، ایستادگی و صبر زینبی خانواده‌های معظم این سه شهید والامقام پادگان بمپور تجلیل شد.

حجت کهیاری

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