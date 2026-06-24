گزارش ویژه تلویزیون اروگوئه از عزاداری شیعیان در ماه محرم: امام حسین(ع)؛ نماد مقاومت + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـبا آغاز ایام سوگواری عاشورا، خیابان‌های شهر نبطیه در جنوب لبنان بار دیگر با پرچم‌ها و پارچه‌های سیاه پوشیده شد. شبکه پنج تلویزیون ملی اروگوئه در گزارشی جامع، این مناسبت را یادآور شهادت امام حسین (ع)، نوه پیامبر اسلام در نبرد کربلا در سال ۶۸۰ میلادی دانست و آن را «بخشی بنیادین و هویت‌ساز» برای جهان اسلام شیعی توصیف کرد. این گزارش تأکید می‌کند که طی ده روز نخست محرم، میلیون‌ها شیعه در کشورهایی نظیر ایران، عراق، لبنان، بحرین و پاکستان در مناسک باشکوه سوگواری شرکت می‌کنند.

امام حسین (ع)؛ آموزگار مقاومت و فداکاری

طبق گزارش این رسانه اروگوئه‌ای، شخصیت امام حسین (ع) برای شیعیان فراتر از یک پیشوای مذهبی است؛ او نماد مقاومت در برابر بی‌عدالتی و مظهر فداکاری در راه دفاع از اصول اخلاقی و انسانی شناخته می‌شود. شبکه پنج اروگوئه با اشاره به سنت‌های داوطلبانه، از توزیع غذا و نوشیدنی (نذورات) میان عزاداران به عنوان اقدامی یاد می‌کند که نه تنها یادآور فداکاری امام حسین (ع) است، بلکه پیوندهای اجتماعی را در میان جامعه مؤمنان به شکلی عمیق تقویت می‌کند.

عزاداری در سایه شرایط ویژه جنوب لبنان

گزارشگر شبکه پنج با اشاره به تصاویر ارسالی از نبطیه، خاطرنشان می‌کند که ساکنان این شهر با وجود تزیین خیابان‌ها و حسینیه‌ها، به خوبی آگاهند که مراسم امسال در شرایطی کاملاً استثنایی برگزار می‌شود. جنوب لبنان همچنان با تبعات سنگین ماه‌ها درگیری و بمباران دست‌ و پنجه نرم می‌کند. با این وجود، حضور گسترده مردم در صحنه سوگواری، نشان‌دهنده پیوند عمیق باورهای مذهبی با ایستادگی میدانی آنان در برابر ناملایمات است!

میراث عاشورا در غبار تردیدهای منطقه‌ای

در بخش پایانی این گزارش، به پیچیدگی‌های سیاسی منطقه اشاره شده است. علی‌رغم توافق اخیر با حمایت ایران برای پایان دادن به جنایات آمریکایی-صهیونی در جبهه‌های مختلف، نوعی عدم قطعیت و تردید منطقه‌ای همچنان بر فضای سیاسی حاکم است. با این حال، شبکه پنج اروگوئه می‌گوید که برای مردم این منطقه، میراث عاشورا و پیام قیام کربلا، همچنان منبع اصلی الهام برای حفظ هویت و ایستادگی در میانه بحران‌های منطقه‌ای به شمار می‌رود.

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