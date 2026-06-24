به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت یمن آمادگی‌ها برای مرحله جدیدی از تشدید تنش‌ها را آغاز کرده است. مرحله‌ای که هدف آن شکستن محاصره اعمال‌شده توسط ائتلاف سعودی علیه یمن عنوان شده است. پس از آنکه مجلس نمایندگان یمن از دعوت «سید عبدالملک الحوثی» رهبر جنبش انصارالله برای اتخاذ گام‌های عملی جهت پایان دادن به حضور نظامی خارجی در استان‌های جنوبی یمن و آزادسازی استان‌های یمنی خارج از کنترل دولت این کشور حمایت کرد، همچنین خواستار انجام همه اقدامات لازم برای پایان دادن به وضعیت محاصره‌ای شد که یمن طی ۱۱ سال با آن روبه‌رو بوده است.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، نیروهای بسیج عمومی وابسته به وزارت دفاع یمن پس از این تحولات اعلام کردند سطح آمادگی و آماده‌باش خود را برای مرحله تشدید درگیری‌ها افزایش داده‌اند.

دولت یمن در بیانیه‌ای که خبرگزاری رسمی «سبأ» منتشر کرد، اعلام کرد آمادگی دارد صدها هزار نیروی آموزش‌دیده را به ارتش این کشور ملحق کند. این بیانیه افزود که تعداد نیروهای بسیج عمومی به صدها هزار نفر و ده‌ها تیپ نظامی رسیده است و روند آموزش و سازمان‌دهی همچنان ادامه دارد.

از سوی دیگر، منابع نظامی مطلع به روزنامه «الاخبار» گفتند نیروهای بسیج عمومی که از اواخر سال ۲۰۲۳ میلادی توسط وزارت دفاع یمن آموزش دیده‌اند، به حدود یک میلیون نیروی رزمی رسیده‌اند.

به گفته این منابع، آماده‌باش تنها محدود به نیروهای نظامی نیست، بلکه شامل همه قبایل یمن نیز می‌شود. قبایلی که آمادگی خود را برای مشارکت فعال در نبرد آزادی و استقلال اعلام کرده‌اند.

نمایش نظامی نیروهای بسیج و اعلام آماده‌باش قبایل

در همین چارچوب، چندین استان یمن دیروز سه‌شنبه شاهد برگزاری نمایش‌های مسلحانه نیروهای بسیج عمومی بود. این اقدام هم‌زمان با اعلام وضعیت آماده‌باش قبایلی از سوی شماری از قبایل در استان‌های «عمران»، «الجوف»، «حجه»، «المحویت»، «ذمار» و «صنعاء» انجام شد.

پیش از این نیز دولت یمن روند اقدامات قانونی مربوط به کارزار اخراج حضور عربستان از مناطقی در جنوب و شرق یمن که تحت کنترل این دولت نیست، تکمیل کرده بود.

یک روز پس از تصویب گزینه تشدید تنش برای شکستن محاصره توسط پارلمان یمن، شورای مشورتی این کشور نیز حمایت خود را از دعوت سیدعبدالملک الحوثی اعلام کرد.

بر اساس قانون اساسی یمن، زمان‌بندی انتشار دو بیانیه‌ای که در روزنامه رسمی «الثوره» هم‌زمان با بیانیه نیروهای بسیج عمومی منتشر شدند، نشان می‌دهد که یمن به صورت مرحله‌به‌مرحله به سمت نبرد جدید خود حرکت می‌کند و این موضوع بیانگر جدیت آن در ورود به این رویارویی است. به‌ویژه با توجه به وضعیت وخیم اقتصادی یمن که ناشی از محاصره این کشور توسط ائتلاف سعودی طی سال‌های گذشته عنوان شده است.

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