به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع خبری از وقوع یک درگیری لفظی شدید و بی‌سابقه میان دونالد ترامپ و سناتور جمهوری‌خواه، بیل کسیدی، در جریان نشست روز چهارشنبه در کنگره خبر دادند. این مشاجره که با فریادهای متقابل همراه بود، نشان‌دهنده شکافی عمیق در بدنه حزب جمهوری‌خواه بر سر تداوم درگیری نظامی با ایران است.

به گزارش سی‌ان‌ان، سناتور ایالت لوئیزیانا که در هفته‌های اخیر به جدی‌ترین منتقد سیاست‌های جنگ‌طلبانه ترامپ علیه ایران تبدیل شده، در این جلسه که با حضور ده‌ها تن از اعضای سنا برگزار شد، مستقیماً با رئیس‌جمهور وارد تنش شد. جرقه این درگیری زمانی زده شد که ترامپ با لحنی تهاجمی از اعضای حزب خود بازخواست کرد که چرا با دموکرات‌ها در مسیر محدود کردن اختیارات نظامی او علیه ایران همراه شده‌اند.

کسیدی در تشریح این واقعه اعلام کرد که در پاسخ به ترامپ ایستاده و فریاد زده است: «شما حقیقت را به مردم آمریکا نمی‌گویید.» وی با انتقاد از طولانی شدن روند جنگ، افزود که قرار بود این درگیری تنها چهار هفته به طول بینجامد، اما اکنون وارد چهارمین ماه خود شده و اهداف اولیه آن نیز عملاً شکست خورده است.

گزارش شاهدان عینی حاکی است که ترامپ با خشمی مهارناپذیر به کسیدی تاخته و او را «دیوانه» خطاب کرده و دستور داده که بنشیند؛ کسیدی نیز در آن لحظه «کنترل اعصابش را از دست داد» و با همان «لحن و بلندی صدا» متقابلاً فریاد کشید. در اوج این فریادهای متقابل، وقتی کسیدی ترامپ را «برادر» خطاب کرد، رئیس‌جمهور آمریکا با تندی پاسخ داد که برادری با او ندارد. این تنش تنها زمانی فروکش کرد که کسیدی پس از یک مشاجره طولانی بر صندلی خود نشست.

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