مصادره اموال و تجهیزات تلویزیون تمدن از سوی طالبان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع آگاه از شهر کابل به خبرنگار ابنا گفت که نیروهای طالبان پس از ممنوعیت پخش برنامه‌های تلویزیون تمدن، دستگاه‌ها و تجهیزات این موسسه رسانه‌ای شیعیان را مصادره کرد.

این منبع که نخواست نامش فاش شود، تأیید کرد که نیروهای مسلح طالبان تجهیزات و دستگاه‌ها را از دفتر مرکزی شبکه تلویزیونی تمدن با کامیون خارج و به مکان دیگری منتقل کردند. منبع اما جزییات بیشتری در این زمینه ارایه نکرد.

از سوی دیگر، ریاست شبکه تلویزیون تمدن این رویداد را تایید و اعلام کرده که افرادی با استفاده از وسایط باربری در حال انتقال و خارج‌سازی تجهیزات، وسایل و دارایی‌های این رسانه از ساختمان این مرکز می‌باشند.

تلویزیون تمدن به وزارت فرهنگ، وزارت دادگستری و اداره عمومی استخبارات/اطلاعات حکومت طالبان نامه ارسال کرده و تاکید کرده که تا زمان صدور حکم نهایی و قطعی از سوی دادگاه ذی‌صلاح، هرگونه تصرف، انتقال، برداشت یا دخل و تصرف در اموال و دارایی‌های این رسانه، فاقد مبنای قانونی بوده و مصداق تصرف در اموال غیر محسوب می‌گردد.

به گفته مسئولان تلویزیون تمدن، در ساختمان این شبکه واحدهای مسکونی شخصی نیز وجود دارد که اموال و حقوق مالکانه ساکنان آن باید مورد احترام و حمایت قانون قرار گیرد.

در نامه این شبکه تلویزیونی آمده است: «بدیهی است مسئولیت تامین امنیت، حفاظت از اموال، تجهیزات و ساختمان شبکه تلویزیون اسلامی تمدن بر عهده نهادهای محترم امنیتی و مراجع ذی‌ربط امارت می‌باشد. از این رو در صورت وقوع هرگونه خسارت، تخریب مفقودی، انتقال غیرقانونی یا آسیب به اموال این رسانه و یا اموال شخصی موجود در ساختمان، مسئولیت حقوقی و قانونی آن متوجه مراجع مسئول ذی‌ربط خواهد بود.»

شایان ذکر است، نیروهای امنیتی حکومت طالبان روز گذشته به دفتر مرکزی تلویزیون هجوم بردند، پخش برنامه‌های این شبکه را قطع و کارمندانش را بیرون کردند.

در پی این اقدام، محمدجواد محسنی، رئیس تلویزیون تمدن با انتشار پستی با تأیید این خبر، دلیل آن را ادعای وزارت عدلیه طالبان مبنی بر دولتی بودن زمین ساختمان این شبکه و مجموعه دانشگاه و حوزه خاتم‌النبیین(ص) است. ادعایی که محسنی آن را رد کرده و می‌گوید در سال ۱۴۰۳ که اولین بار این ادعا مطرح شد، اسناد زمین‌ها به وزارت مربوطه ارائه شد.

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