مراسم عزاداری تیم ملی فوتبال در تیخوانا + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با فرارسیدن شب تاسوعای حسینی و در آستانه عاشورای سرور و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، مراسم عزاداری با حضور اعضای کاروان تیم ملی فوتبال ایران در محل اقامت این تیم در مکزیک، تیخوانا، برگزار شد. در این آیین سوگواری که در فضایی آکنده از معنویت برپا گردید، بازیکنان و کادر فنی با قرائت زیارت عاشورا و ذکر مصیبت، یاد و خاطره شهدای کربلا را گرامی داشتند.

این مراسم با حضور ارکان عالی فدراسیون فوتبال از جمله مهدی تاج (رئیس فدراسیون)، مهدی محمدنبی (نایب‌رئیس و سرپرست تیم ملی)، امیر قلعه‌نویی (سرمربی) و هدایت ممبینی (دبیرکل) برگزار شد.

یوزهای ایرانی پس از کسب دو تساوی ارزشمند برابر تیم‌های نیوزیلند و بلژیک، اکنون خود را برای سومین بازی جهانی آماده می‌کنند. بر اساس برنامه، تیم ملی فوتبال ایران روز شنبه ۶ تیرماه از ساعت ۶:۳۰ صبح به مصاف تیم ملی مصر خواهد رفت تا برای صعود از مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ تلاش کند.

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