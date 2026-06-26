کاهش شدید ذخایر تسلیحاتی ارتش آمریکا پس از جنگ علیه ایران

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا و مقام‌های ارشد پنتاگون در حال حاضر تلاش می‌کنند بحرانی را در دو جبهه همزمان مدیریت کنند. از یک سو شرکت‌های تسلیحاتی و صنایع دفاعی آمریکا را برای افزایش سریع تولید مهماتی که در جنگ علیه ایران مصرف شده، تحت فشار قرار داده‌اند و از سوی دیگر، نبردی سیاسی را برای متقاعد کردن کنگره جهت تصویب بودجه اضافی عظیم ۷۰ میلیارد دلاری برای تأمین هزینه‌های جنگ دنبال می‌کنند.

بر اساس گزارشی که روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز» منتشر کرده، جنگ علیه ایران باعث کاهش شدید ذخایر مهمات ارتش آمریکا شده است.

ارتش آمریکا در جریان این جنگ حدود ۱۱۰۰ فروند موشک کروز دوربرد پنهان‌کار را شلیک کرده است. موشک‌هایی که قرار بود در یک عملیات احتمالی علیه چین مورد استفاده قرار گیرند. همچنین بیش از ۱۰۰۰ موشک کروز تاماهاوک به کار گرفته شده که معادل حدود ۱۰ برابر میزان خرید سالانه ارتش آمریکا از این نوع موشک است.

علاوه بر این، در جریان جنگ علیه ایران بیش از ۱۲۰۰ موشک پدافندی پاتریوت شلیک شده که هزینه هر فروند از آن بیش از ۴ میلیون دلار برآورد می‌شود. همچنین بیش از ۱۰۰۰ موشک دقیق زمین‌پایه مورد استفاده قرار گرفته است. برآوردهای داخلی وزارت دفاع آمریکا نشان می‌دهد ذخایر فعلی به سطحی نگران‌کننده کاهش یافته است.

با وجود ادعای مقام‌های ارشد فرماندهی مرکزی آمریکا مبنی بر اینکه برای سناریوی ازسرگیری درگیری با تهران همه امکانات لازم را در اختیار دارند، نگرانی راهبردی اصلی واشنگتن اکنون به سمت شرق و منطقه آسیا معطوف شده است.

مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی آمریکا اخیراً هشدار داده است که کاهش ذخایر مهمات، شکافی امنیتی برای وقوع یک درگیری احتمالی در غرب اقیانوس آرام ایجاد کرده است. هشداری که به تهدیدهای فزاینده چین علیه تایوان و کل منطقه اشاره دارد.

برای حل این بحران، نمایندگان صنایع تسلیحاتی آمریکا در دیدار با ترامپ در کاخ سفید توضیح داده‌اند که گسترش خطوط تولید نیازمند تأمین فوری منابع مالی بیشتر است.

از سوی دیگر، پنتاگون در تلاش است که راهکارهای غیرمتعارفی برای پاسخ به افزایش تقاضا پیدا کند. در همین چارچوب، شرکت «رِیتیون» اعلام کرده با یک شرکت نوپا در حوزه چاپ سه‌بعدی همکاری می‌کند تا تولید موشک‌های تاماهاوک را از ۹۰ فروند در سال به ۱۰۰۰ فروند افزایش دهد.

شرکت بزرگ تسلیحاتی «لاکهید مارتین» نیز از این روند عقب نمانده و در حال بررسی همکاری با بخش دفاعی شرکت «جنرال موتورز» است تا از روش‌های صنعت خودروسازی برای تولید انبوه تسلیحات پیشرفته استفاده کند.

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