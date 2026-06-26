به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پس از توقف عملیات نظامی رژیم صهیونیستی، خانوادههای آواره لبنانی بازگشت به شهر صور در جنوب لبنان را آغاز کردند تا میزان خسارتها را بررسی کرده و آوارهای بتنی انباشتهشده در مناطق مسکونی و تجاری را پاکسازی کنند.
«ایهاب العقدی» در گزارشی میدانی برای شبکه الجزیره، تصاویری از وضعیت میدانی منطقه و روند بازسازی خانهها و محلههایی که در معرض ویرانی گسترده قرار گرفتهاند، ارائه کرده است.
بررسی خسارتها
یک شهروند لبنانی به نام «ابو حسین» در میان آوارهای خانه آسیبدیدهاش در حال بررسی خسارتها بود. خانهای که خانواده او از سال ۱۹۶۰ آن را ساخته بودند. حملات شدید هوایی رژیم صهیونیستی باعث شد که این خانه و تمام وسایل داخل آن به طور کامل تخریب شود.
ابو حسین در کنار ویرانههای خانهاش گفت: ما از سال ۱۹۶۰ اینجا هستیم. خاطرات خانوادهام، فرزندانم و خودم همه اینجاست. تمام خاطرات ما اینجا باقی مانده است.
تلاشهای مردمی برای بازسازی
در بخش اقتصادی نیز مغازهها و کارگاههای صنعتی شهر صور آسیب زیادی دیدهاند. از جمله مغازه «ابو غسان» که در زمینه فروش لاستیک و تعمیر خودرو فعالیت داشت و ۴۵ سال پیش آن را راهاندازی کرده بود.
ابو غسان توضیح داد که حملات رژیم صهیونیستی، خانه، مغازه و انبارهای تجاری او و همچنین خانههای برادرانش را به طور کامل نابود کرده است. در همین حال، پسرش غسان میان آوارها به دنبال کتابها و دفترهای مدرسهاش میگشت تا پس از توقف درگیریها بتواند تحصیل خود را ادامه دهد.
همزمان، شماری از مردم بدون انتظار برای طرحهای رسمی بازسازی از سوی دولت لبنان، اقدامات اولیه را به صورت شخصی آغاز کردهاند. شهروندی به نام «عباس» با استفاده از مصالح ابتدایی، ترمیم دیوارهای ترکخورده و تعمیر پنجرههای آسیبدیده خانهاش را شروع کرده است.
به گفته او، هدف این اقدامات بازگشایی دوباره خانهها و بازسازی مناطق آسیبدیده است.
هزینه ویرانی در جنوب لبنان
گزارشهای منتشرشده از سوی نهادهای وابسته به سازمان ملل، ابعاد خسارتهای مادی مستقیم در جنوب لبنان را اینگونه اعلام کردهاند که تخریب کامل بیش از ۱۱ هزار ساختمان مسکونی و تجاری در مناطق جنوبی لبنان ثبت شده و میزان خسارتهای مستقیم مادی در جنوب این کشور حدود ۱.۳۸ میلیارد دلار برآورد شده است.
همزمان با آغاز تلاشهای محلی برای بازگشایی جادهها و بازسازی زیرساختهای اساسی، روند بازگشت مردم به شهرها و روستاهای جنوب لبنان ادامه دارد.
بر اساس آمار رسمی لبنان، رژیم صهیونیستی از دوم مارس گذشته حملاتی را علیه لبنان آغاز کرده که موجب آوارگی بیش از یک میلیون نفر شده است.
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