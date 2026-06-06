پیام تسلیت پزشکیان در پی درگذشت پدر شهیدان پورزند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ رئیس جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت پدر شهیدان پورزند نوشت: بی‌تردید عزت و اقتدار امروز ایران اسلامی مرهون صبوری و استقامت چنین پدرانی است که با ایمان و اخلاص عزیزترین سرمایه‌های خود را در راه دفاع از استقلال و کیان کشور تقدیم کردند.

در متن پیام تسلیت مسعود پزشکیان آمده است: درگذشت مرحوم حاج احمد پورزند، پدر بزرگوار و سرافراز سه شهید والامقام دوران دفاع مقدس، شهیدان ایرج، سیروس و شاهین پورزند، از شهدای ورزشکار کشور را به خانواده محترم آن مرحوم و بستگان معزز ایشان تسلیت می‌گویم.

رئیس جمهور عنوان کرد: این شهیدان گرانقدر که از افتخارآفرینان کشتی کشور بودند، در اوج جوانی با شجاعت و از خودگذشتگی در پاسداری از میهن اسلامی، جلوه‌ای درخشان از پیوند فرهنگ پهلوانی با فرهنگ ایثار و شهادت را به نمایش گذاشتند و نام خود را در زمره فرزندان پرافتخار این سرزمین جاودانه ساختند.

پزشکیان خاطرنشان کرد: بی‌تردید عزت و اقتدار امروز ایران اسلامی مرهون صبوری و استقامت چنین پدرانی است که با ایمان و اخلاص عزیزترین سرمایه‌های خود را در راه دفاع از استقلال و کیان کشور تقدیم کردند.

رئیس‌جمهور در ادامه از درگاه خداوند متعال برای این فقید سعید رحمت و مغفرت واسعه الهی و همنشینی با فرزندان شهیدش و برای همه بازماندگانش، صبر و سلامتی مسالت کرد.

......

پایان پیام/ ۲۱۸