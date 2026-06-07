فصلنامه «مطالعات تفسیری آلاءالرحمن» به پله یازدهم رسید

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یازدهمین شماره فصلنامه علمی ـ تخصصی «مطالعات تفسیری آلاءالرحمن» وابسته به گروه علمی ـ تربیتی تفسیر و علوم قرآن جامعه الزهرا سلاماللهعلیها منتشر شد و در دسترس پژوهشگران قرار گرفت.
در این شماره، مجموعهای از پژوهشهای نوآورانه در حوزه تفسیر و مطالعات قرآنی منتشر شده است. عناوین مقالات عبارتاند از:
«بررسی تفسیر روائی فریقین در خصوص آیه «یَتلُوهُ شاهِدٌ مِنهُ»» تألیف هادی رزاقی هریکندهئی
«بررسی مولفهمعنایی ریشه «اجر» بر محوریت همنشینی و جانشینی در قرآن کریم» نوشته فرشته رفعیان
«تاثیر فرزندآوری در تحکیم بنیان خانواده از منظر آیات و روایات» به کوشش نجمه کرمی / محمدتقی سازندگی
«نقد و بررسی دیدگاه آلوسی در مورد معاد و برزخ از منظر علامه طباطبایی» تألیف سحر حیدری / رقیه انصاری چشمه
«نقش داستان حضرت لوط(ع) بر تثبیت قلب پیامبر(ص) در سوره نمل از دیدگاه تفاسیر معاصر» به نگارش خدیجه احمدی بیغش
«هویت دینی فراملی در منظومه قرآنی: الگویی برای سیاستگذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران» به قلم رضا ملازاده یامچی
فصلنامه علمی ـ تخصصی «مطالعات تفسیری آلاءالرحمن»، با مدیر مسئولی دکتر سیدحسین شفیعی دارابی و سردبیری دکتر محمدتقی سازندگی ، به زیور طبع آراسته میشود. این نشریه با رسالت ارتقای غنای ادبیات پژوهشی در ساحت تفسیر و علوم قرآنی، بستری را برای ارائه و تضارب آرای علمی میان استادان و پژوهشگران برجسته این حوزه مهیا ساخته است.
پژوهشگران ارجمند و علاقهمندان به مباحث تخصصی میتوانند برای تعامل با نشریه و بهرهمندی از محتوای مقالات، به سامانه این نشریه به نشانی https://alaorahman.jz.ac.ir مراجعه کنند.
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