به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه هلند با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد این تصمیم با هدف پایبندی به تعهدات بین‌المللی و جلوگیری از مشارکت در تداوم وضعیت غیرقانونی شهرک‌های صهیونیستی اتخاذ شده است. بر اساس این تصمیم، واردات، خرید و فروش تمامی محصولاتی که منشأ آن‌ها شهرک‌های صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین باشد، ممنوع خواهد شد.

هلند با این اقدام به جمع کشورهای اروپایی از جمله ایرلند، بلژیک و اسپانیا پیوست که پیش از این محدودیت‌هایی را برای تجارت با شهرک‌های صهیونیستی اعمال کرده‌اند. هم‌زمان، در پی تداوم جنگ در غزه و افزایش حملات شهرک‌نشینان در کرانه باختری، درخواست‌ها در اتحادیه اروپا برای اعمال محدودیت‌های یکپارچه علیه تجارت با شهرک‌های صهیونیستی افزایش یافته است.

بر اساس گزارش سازمان «گلوبال اکو» که در ماه ژوئن منتشر شد، هلند پیش از این یکی از مهم‌ترین مقاصد محصولات کشاورزی تولیدشده در شهرک‌های صهیونیستی بود و حدود یک‌سوم صادرات این محصولات و نزدیک به نیمی از صادرات آن‌ها به کشورهای اتحادیه اروپا را به خود اختصاص می‌داد.

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