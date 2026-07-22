به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس دادههای منتشرشده از سوی شرکت رصد حملونقل دریایی «کپلر»، شمار کشتیهای عبوری از تنگه هرمز روز سهشنبه نسبت به روز پیش از آن کاهش یافت. این گزارش همچنین نشان میدهد در این روز هیچ نفتکش غولپیکر حامل نفت خام یا کشتی حمل گاز طبیعی مایع (LNG) از این گذرگاه عبور نکرده است. این تحولات در حالی رخ میدهد که مقامهای ایرانی پیشتر اعلام کرده بودند عبور و مرور از تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی تنها با دریافت مجوز امکانپذیر خواهد بود.
در دریای سرخ نیز دو نفتکش حامل نفت خام عربستان که عازم بازارهای آسیایی بودند، در نزدیکی تنگه بابالمندب مسیر خود را تغییر دادند. این اقدام پس از هشدار نیروهای مسلح یمن درباره جلوگیری از عبور محمولههای نفتی عربستان و درخواست از شرکتهای کشتیرانی برای خودداری از بارگیری یا تخلیه کالا در بنادر سعودی صورت گرفت.
همچنین منابع وابسته به دولت صنعا اعلام کردند نیروهای دریایی یمن از عبور چند شناور به مقصد بنادر عربستان جلوگیری کردهاند. در همین حال، خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد که دو نفتکش حامل نفت خام عربستان پس از ممانعت از عبور، ناچار به بازگشت شدند. همزمان، شرکت امنیت دریایی «امبری» نسبت به افزایش خطر حمله به کشتیهای مرتبط با عربستان در دریای سرخ و خلیج عدن هشدار داد و رویترز نیز از افزایش قابل توجه هزینه بیمه کشتیها در این مسیر خبر داد.
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