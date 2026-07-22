ممدانی: آمریکا نتانیاهو را بازداشت کند!

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ زهران ممدانی، شهردار نیویورک، روز سه‌شنبه به وقت محلی، در پیامی رسمی اعلام کرد که پس از بررسی دقیق تمامی مجاری قانونی، مشخص شده است که شهرداری این شهر صلاحیت مستقل برای اجرای حکم بازداشت بین‌المللی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، را در صورت ورود وی به نیویورک ندارد. این اظهارات به گمانه‌زنی‌ها و وعده‌های انتخاباتی ممدانی که پیش‌تر بر بازداشت نتانیاهو تأکید داشت، پایان داد.

ممدانی در این پیام ویدئویی که در حساب‌های رسمی وی منتشر شد، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را «جنایتکار جنگی» و «معمار نسل‌کشی علیه مردم فلسطین» توصیف کرد. وی اذعان داشت که ساختار قانونی ایالت نیویورک و حاکمیت قوانین فدرال، ابزارهای لازم برای اجرای حکم دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) در سطح محلی را در اختیار شهرداری قرار نمی‌دهد.

تحلیلگران حقوقی معتقدند محدودیت‌های پیش روی ممدانی ناشی از دو عامل کلیدی است؛ نخست اینکه ایالات متحده صلاحیت قضایی دیوان کیفری بین‌المللی را به رسمیت نمی‌شناسد، و دوم اینکه مطابق قوانین آمریکا، کنترل سیاست خارجی و اجرای تعهدات بین‌المللی در انحصار دولت فدرال است. علاوه بر این، مصونیت دیپلماتیک رؤسای دولت‌ها در زمان سفرهای رسمی به سازمان ملل، مانع از دسترسی مقامات محلی به آن‌ها می‌شود.

ممدانی در بخش دیگری از اظهارات خود، توپ را به زمین دولت ترامپ انداخت و تأکید کرد که اگرچه شهرداری نیویورک به بن‌بست قانونی رسیده، اما دولت فدرال ایالات متحده از اختیار کامل برای اجرای این حکم برخوردار است. وی از واشنگتن خواست تا با پیوستن به دیوان کیفری بین‌المللی ICC یا اجرای داوطلبانه این حکم، به جایگاه قانونی خود در دفاع از حقوق بشر عمل کند؛ درخواستی که با واکنش منفی کاخ سفید و تأکید دونالد ترامپ مبنی بر عدم بازداشت نتانیاهو مواجه شده است.

این موضع‌گیری ممدانی با واکنش‌های خشم‌آلود حامیان نتانیاهو و مقامات رژیم صهیونیستی مواجه شد. دنی دانون، نماینده اسرائیل در سازمان ملل، با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی، شهردار نیویورک را به «یهودی‌ستیزی» و تلاش برای انحراف افکار عمومی از مشکلات سیاسی داخلی متهم کرد و از وی خواست تا به جای پرداختن به موضوعات سیاست خارجی، بر وظایف خدماتی خود تمرکز کند.

در نهایت، شهردار نیویورک با اعلام اینکه نتانیاهو «در نیویورک جایی ندارد»، بر تعهد خود نسبت به آرمان‌های فلسطین تأکید کرد.

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