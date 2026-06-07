پاپ: جنگ علیه ایران عادلانه نبود

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ پاپ لئو چهاردهم در سخنانی تصریح کرد، جنگی که آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به راه انداختند، «جنگی عادلانه» نیست.
وی در جریان چهارمین سفر خارجی خود، در گفتوگو با خبرنگاران در پرواز از رم به مادرید در پاسخ به سئوالی درباره موضع جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در دفاع از تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه تهران، تأکید کرد: آنجا جنگ عادلانهای وجود نداشت. مشکل این است که نظریه جنگ عادلانه از قرنها پیش میآید، از زمانی که مردم نمیتوانستند سلاحها و ظرفیتهای مخربی را که امروزه وجود دارد، تصور کنند.
این موضوع پس از آن مطرح شد که جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، برای دفاع از تجاوز نظامی علیه ایران به نظریه «جنگ عادلانه» استناد کرده بود.
با ادامه تنش افروزیهای محور آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران در ماههای پیش، پاپ لئو بارها خواستار پایان جنگ شده و از لفاظیهایی که به گفته او میتواند به تشدید بیشتر تنشها دامن بزند، انتقاد کرده بود.
اوایل سال جاری میلادی، وی تهدید ترامپ مبنی بر اینکه «هیچ تمدنی در ایران باقی نخواهد ماند» «نپذیرفتنی» توصیف کرد. ترامپ بعداً در پاسخ، پاپ را «در سیاست خارجی ضعیف و وحشتناک» توصیف کرده بود. پاپ این انتقاد را رد کرد و گفت که نمیترسد و به صحبت علیه جنگ ادامه خواهد داد.
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