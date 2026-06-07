یک مجله نظامی: ایران مرکز عملیات هوایی آمریکا در پایگاه العدید قطر را از کار انداخت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک مجله نظامی فاش کرد که مرکز عملیات هوایی آمریکا در پایگاه العدید در قطر در نتیجه حملات ایران در هفتههای نخست جنگ بهطور کامل ار کار افتاده است.
مجله نظامی Air & Space Forces Magazine به نقل از یک مسؤول عالی رتبه آمریکایی و منابع آگاه به این حمله در گزارشی فاش کرد که مرکز عملیات هوایی آمریکا در پایگاه العدید قطر که بیش از دو دهه عملیات هوایی این کشور در منطقه غرب آسیا را مدیریت میکرد، بهطور مستقیم مورد اصابت قرار گرفته و به شدت آسیب دیده است.
طبق گزارش روسیا الیوم، این مجله نظامی همچنین گزارش داد که ارتش آمریکا با پیشبینی هدف قرار گرفتن پایگاه العدید، عملیات خود را از ابتدای جنگ از پایگاه هوایی «شو» واقع در کارولینای جنوبی مدیریت کرده است و کارکنان را قبل از شروع درگیریها از تأسیسات موجود در قطر منتقل کرده بود.
این مجله افزود که خساراتی که این مرکز عملیات هوایی مشترک در پایگاه العدید متحمل شده، قبلاً فاش نشده بود و نزدیکی این تأسیسات به ایران و میزان آسیبهای وارد شده به آن، پرسشهایی را در خصوص امکان بازسازی آن ایجاد کرده است.
این مرکز تحت نظارت فرماندهی مرکزی نیروهای هوایی آمریکا است که جزء هوایی فرماندهی مرکزی آمریکا به شمار میرود.
ایالات متحده از این مرکز برای مدیریت عملیات هوایی خود در افغانستان و عراق و عملیات علیه گروه تروریستی «داعش» در عراق و سوریه، علاوه بر عملیات اخیر خود علیه یمن، استفاده کرده است.
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