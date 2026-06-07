به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس اعلام اداره آموزش و پرورش وین، در سال تحصیلی جاری نزدیک به ۳۹ درصد از کودکان و نوجوانان در مدارس ابتدایی، متوسطه، مدارس ویژه و مدارس پلی‌تکنیک این شهر دارای اعتقاد دینی اسلامی هستند. در مقابل، حدود ۳۶ درصد از دانش‌آموزان مسیحی‌اند و نزدیک به یک‌چهارم آنان نیز هیچ وابستگی دینی اعلام نکرده‌اند. این آمار نخستین بار از سوی روزنامه‌های اتریشی «استاندارد» (Der Standard) و «پرسه» (Die Presse) منتشر شد.

طبق این گزارش، در مدارس ابتدایی وین حدود ۳۵ درصد دانش‌آموزان مسلمان و ۳۷ درصد عضو یکی از کلیساهای مسیحی هستند. در این میان، کاتولیک‌ها به تنهایی ۲۲ درصد از دانش‌آموزان را تشکیل می‌دهند که حتی کمتر از دانش‌آموزان بدون وابستگی دینی (۲۶ درصد) است.

در مدارس متوسطه این شهر، سهم دانش‌آموزان مسلمان بیشتر است و به ۴۶ درصد می‌رسد، در حالی که ۳۵ درصد مسیحی و ۱۷ درصد بدون وابستگی دینی هستند.

ترکیب جمعیتی دانش‌آموزان در مدارس دولتی و خصوصی نیز تفاوت قابل توجهی دارد. حدود یک‌دهم دانش‌آموزان در مدارس خصوصی تحصیل می‌کنند. در مدارس دولتی، ۴۲ درصد دانش‌آموزان مسلمان هستند، اما در مدارس خصوصی کاتولیک‌ها با ۴۵ درصد بزرگ‌ترین گروه را تشکیل می‌دهند و پس از آنان دانش‌آموزان بدون وابستگی دینی با حدود یک‌چهارم قرار دارند.

آمارها نشان می‌دهد در سال تحصیلی ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ نیز دانش‌آموزان مسلمان ۴۱ درصد از جمعیت مدارس دولتی را تشکیل می‌دادند و یک سال پیش از آن این رقم نزدیک به ۴۰ درصد بود.

به گفته کنعان گونگور (Kenan Güngör)، کارشناس مسائل ادغام اجتماعی در اتریش، افزایش مهاجرت از کشورهایی مانند سوریه، افغانستان و عراق از سال تحصیلی ۲۰۱۵–۲۰۱۶ باعث افزایش شمار مسلمانان عرب‌زبان در اتریش و در نتیجه در مدارس شده است. وی در گفت‌وگو با روزنامه «پرسه» اظهار داشت که این روند تا حدی در برداشت‌ها از اسلام نیز تأثیر گذاشته و آن را نسبت به گذشته دستخوش تغییر کرده است.

بتینا اِمرلینگ (Bettina Emmerling)، مسئول امور آموزش در دولت شهری وین از حزب «نئوس» (NEOS)، پیشنهاد داده است برای دانش‌آموزانی که در کلاس‌های دینی شرکت نمی‌کنند، درس اخلاق در مدارس متوسطه و مقطع پایین دبیرستان ارائه شود؛ پیشنهادی که پیش‌تر از سوی کریستوف ویدرکِر (Christoph Wiederkehr)، وزیر آموزش اتریش، در قالب طرحی با عنوان «برنامه آینده» مطرح شده بود.

در سطح سیاسی، این آمار واکنش برخی احزاب را نیز در پی داشت. ماکسیمیلیان کراوس (Maximilian Krauss)، رئیس فراکسیون حزب آزادی اتریش (FPÖ) در شورای شهر وین، با ابراز نگرانی از این آمار، مدعی شد که معلمان از مشکلات ادغام اجتماعی، ضعف زبانی و کاهش سطح آموزشی سخن می‌گویند.

همچنین کارولینه هونگرلِندِر (Caroline Hungerländer)، سخنگوی امور ادغام در حزب مردم اتریش (ÖVP)، در بیانیه‌ای مدارس وین را «آینه شکست سیاست‌های ادغام» توصیف کرد و خواستار اقدامات پیشگیرانه و نظارت بیشتر در این حوزه شد.

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