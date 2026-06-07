اعتراض حامیان فلسطین به صادرات سلاح آلمان به رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فعالان حامی فلسطین با برگزاری تجمعهایی در مونیخ و اونا، به حمایت نظامی آلمان از رژیم صهیونیستی و صادرات تسلیحات این کشور اعتراض کردند.
فعالان حامی فلسطین با برگزاری تجمعهای اعتراضی در شهرهای مونیخ و اونا، مراسم روز نیروهای مسلح آلمان را مختل کردند. این معترضان نسبت به حمایت نظامی آلمان از رژیم اسرائیل و صادرات تسلیحات این کشور اعتراض داشتند.
برگزارکنندگان این تجمعات روز شنبه (۱۶ خرداد) در بیانیهای اعلام کردند: حامیان کارزار «علیه نسلکشی بهصورت مسالمتآمیز» امروز همزمان با روز نیروهای مسلح آلمان، در اونا و مونیخ دست به اعتراضات مسالمتآمیز زدند.
آنها همچنین اعلام کردند تجهیزات نظامی به نمایش درآمده در این مراسم عمدتا توسط شرکت راینمتال، تولیدکننده آلمانی تجهیزات دفاعی، ساخته شده است؛ شرکتی که به رژیم اسرائیل سلاح و مهمات عرضه میکند و به گفته آنان «در ماه ژوئیه (تیر/مرداد) قصد دارد یک کارخانه جدید درست در قلب برلین افتتاح کند.»
ویدئوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی نشان میدهد برخی از فعالان روی یک تانک رفته و پارچهنوشتهای با مضمون «نسلکشی با سلاحهای آلمانی» را به نمایش گذاشتهاند.
یکی از فعالان به نام هانس گفت هدف این اعتراضات جلب توجه افکار عمومی به استفاده از تسلیحات ساخت آلمان در درگیریهای خارج از این کشور بوده است.
هانس اظهار داشت: در روز نیروهای مسلح آلمان، تجهیزات و سلاحها به نمایش گذاشته میشوند. از ارتش آلمان تجلیل میشود و ماشینهای کشتار مورد ستایش قرار میگیرند. این در حالی است که همین سلاحهایی که امروز در اینجا به نمایش درآمدهاند، برای کشتار به کشورهای دیگر صادر میشوند.
او افزود: دولت فدرال آلمان و صنایع تسلیحاتی این کشور با تامین سلاح برای کابینه رژیم صهیونیستی، در هر اقدامی که این رژیم مرتکب میشود شریک و همدست هستند.
............................
پایان پیام/ 167
نظر شما