زخمی شدن ۴ نظامی صهیونیست در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش اسرائیل اعلام کرد که ۴ سرباز ذخیره‌اش هدف یک پهپاد انفجاری در جنوب لبنان قرار گرفته و مجروح شده‌اند.

رسانه‌های عبری گزارش دادند که این ۴ سرباز ذخیره ارتش اسرائیل، دیروز بر اثر اصابت پهپاد انفجاری در جنوب لبنان زخمی شدند.

دیروز ارتش اسرائیل از کشته شدن یک افسر و یک سرباز دیگر طی عملیات‌های نظامی در جنوب لبنان، در دو حادثه جداگانه در ساعات گذشته خبر داده بود.

رادیو ارتش اسرائیل نیز اعلام کرد که از زمان اعلام آتش‌بس، ۱۸ نظامی صهیونیست در درگیری‌ها با حزب‌الله و حملات در منطقه مرزی کشته شده‌اند.

همچنین حزب‌الله لبنان کلیپی تصویری منتشر کرد که عملیات نظامی خود را علیه ارتش اسرائیل در جنوب لبنان نشان می‌داد. در این عملیات از پهپادهای انتحاری خود استفاده شده بود که موجب سردرگمی و هراس تل‌آویو شده است.

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