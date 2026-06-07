از اطعام علوی تا رونمایی از تابلوی «عید بزرگ ولایت» در جشن غدیر رشت

ابراهیم لایقبرحق، دبیر کانون خدمت رضوی شهرستان رشت در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ استان گیلان، از اجرای گسترده برنامههای فرهنگی، مذهبی، هنری و خدماتی خادمیاران رضوی این شهرستان در جشن ۱۰ ساعته عید سعید غدیر خم خبر داد.
وی با اشاره به حضور فعال خادمیاران رضوی در غرفه «قرار مقاومت» و اجتماع بزرگ مردمی عید غدیر در شهر رشت اظهار کرد: خادمیاران رضوی شهرستان رشت از ساعات ابتدایی روز عید غدیر با آمادهسازی غرفه قرار مقاومت و موکب خدمات، خدمترسانی به عاشقان ولایت و امامت را آغاز کردند.
لایقبرحق افزود: برنامههای این موکب با قرائت صلوات خاصه حضرت امام رضا(ع) آغاز شد و در ادامه مدیحهسرایی غدیریه بر روی طعام علوی، همنوایی بیعت با ولایت، روایت واقعه غدیر خم و اجرای آیین معنوی عهد و عقد اخوت برای حاضران برگزار شد.
دبیر کانون خدمت رضوی شهرستان رشت با بیان اینکه بخش مهمی از فعالیتها با هدف ایجاد فضای شاد و معنوی برای خانوادهها و جوانان تدارک دیده شده بود، تصریح کرد: در گرمترین ساعات روز، حدود ۵۰ کیلوگرم هندوانه میان مردم توزیع شد و همچنین پذیرایی با پکهای شکلات، پفیلا و سایر اقلام همراه با پیوست فرهنگی غدیر انجام گرفت.
وی ادامه داد: شادپیمایی حماسی بیعت با ولایت به صورت موکب به موکب، برپایی ایستگاه هنری خوشنویسی «مشق غدیر»، توزیع اقلام فرهنگی و توزیع کتابچه خطبه پیامبر اکرم(ص) در روز غدیر خم از دیگر برنامههای اجرا شده توسط خادمیاران رضوی شهرستان رشت بود.
لایقبرحق با اشاره به برنامه اطعام علوی غدیر گفت: در این مراسم ۳۵۰ پرس آبگوشت متبرک به عنوان غذای علوی غدیر با نظم مثالزدنی رضوی و سرعت بالای خدمترسانی میان مردم و محبان اهلبیت(ع) توزیع شد. همچنین ۲۰ کیلوگرم شیرینی نیز در میان شرکتکنندگان توزیع شد.
وی خاطرنشان کرد: خادمیاران رضوی علاوه بر خدمترسانی در غرفه قرار مقاومت، در زمان ازدحام جمعیت با حضور در موکبهای مجاور و با شعار «همه خادمالرضاییم» به کمک سایر خادمان و موکبها شتافتند و جلوهای از خدمتمحوری و تکریم مردم را به نمایش گذاشتند.
دبیر کانون خدمت رضوی شهرستان رشت با اشاره به فعالیتهای خدماتی و معنوی خادمیاران افزود: جاروکشی و نظافت محیط برگزاری مراسم نیز توسط خادمیاران انجام شد و در پایان برنامهها، مراسم توسل با پرچم متبرک به قبر مطهر حضرت سیدالشهدا(ع) در فضای معنوی ویژهای برگزار شد.
وی همچنین از اجرای طرح ضیافت رضوی اهل غدیر خبر داد و گفت: علاوه بر پخت متمرکز آبگوشت در شهرستان رشت و توزیع آن در غرفه قرار مقاومت، تعداد ۴۰۰ پرس غذای متبرک شامل برنج و خورشت قیمه با تبرک نمک حریم ملکوتی حضرت امام رضا(ع) با مشارکت خادمیاران رضوی، خیرین و اهالی مسجد الهادی(ع) تهیه و در روز عید غدیر میان مؤمنان و عموم محبان امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) توزیع شد.
لایقبرحق در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای یک برنامه هنری ویژه در ایام منتهی به عید غدیر اشاره کرد و گفت: تابلوی «عید بزرگ ولایت» به صورت یک پازل ششتکه توسط دو هنرمند دختر نوجوان طی چهار شب متوالی در تجمعات شبانه شهر رشت طراحی و تکمیل شد که این اثر هنری در روز عید سعید غدیر خم با حضور مردم و علاقهمندان رونمایی شد.
دبیر کانون خدمت رضوی رشت تصریح کرد: همچنین یک تابلو بوم نقاشی نیز توسط هنرمند دختیژنی رضوی با موضوع غدیر «نماد دستان پیامبر و امیرالمؤمنین علیهما افضل صلوات الله و السلام» در طول چهار شب در غرفه ترسیم و به دفتر خدمت رضوی رشت اهدا شد.
وی تأکید کرد: حضور پرشور مردم، همکاری خادمیاران رضوی، مشارکت خیرین و همراهی مجموعههای مردمی و فرهنگی، زمینه برگزاری باشکوه جشن ولایت در شهر رشت را فراهم کرد و جلوهای از ارادت مردم این دیار به ساحت امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) و حضرت امام رضا(ع) را به نمایش گذاشت.
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