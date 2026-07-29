زیارت امام حسین(ع)، منشأ حیات معنوی جامعه اسلامی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید صادق میرشفیعی شب گذشته در محفل معارفی حرم مطهر با تبیین فلسفه زیارت، اظهار داشت: زیارت اولیای الهی ریشه در فطرت انسان دارد و احترام به شخصیت‌های اثرگذار و الهی، امری عقلانی، فطری و مورد تأکید قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم(ص) است.

وی با اشاره به آیه «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ»، بیان کرد: سلام و صلوات بر پیامبر اکرم(ص) و اولیای الهی، تنها یک دستور الهی نیست، بلکه خود خداوند و فرشتگان نیز همواره این عمل را انجام می‌دهند و این موضوع جایگاه والای تکریم اولیای الهی را نشان می‌دهد.

میرشفیعی با بیان اینکه شهدا در منطق قرآن زنده هستند، تصریح کرد: خداوند به مؤمنان اجازه نداده است شهدا را مرده بپندارند و حضرت اباعبدالله الحسین(ع) روشن‌ترین مصداق این حقیقت است؛ شخصیتی که پس از قرن‌ها همچنان دل‌های میلیون‌ها انسان را به سوی خود جذب کرده و منشأ حیات معنوی جامعه اسلامی است.

وی با اشاره به شبهات مطرح‌شده درباره زیارت، خاطرنشان کرد: سیره پیامبر اکرم(ص)، امیرالمؤمنین(ع) و ائمه اطهار(ع) بر زیارت اهل ایمان، سلام دادن به آنان و طلب مغفرت برای درگذشتگان استوار بوده و این سنت در طول تاریخ اسلام استمرار داشته است.

میرشفیعی با تشریح آداب زیارت افزود: غسل زیارت، پوشیدن لباس پاکیزه، خوشبو کردن خود، ذکر گفتن در مسیر حرم، مراقبت از نگاه و توجه قلبی به خداوند، همگی نشان می‌دهد که زیارت جلوه‌ای از توحید، معرفت و تقرب به پروردگار است.

وی تأکید کرد: زائر با آمادگی روحی و قلبی به محضر حجت الهی وارد می‌شود و همه اعمال و اذکار مسیر زیارت، انسان را برای حضور آگاهانه در پیشگاه اولیای خدا و تقویت ارتباط با پروردگار آماده می‌کند.

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