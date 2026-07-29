مطالبه بزرگ امت اسلام در اربعین امسال خونخواهی قائد شهید است 

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ حجت الاسلام روح الله حریزاوی قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی درباره ویژگی پیادهروی اربعین امسال گفت: با توجه به پدیده عظیم و چشمگیر تشییع رهبر شهید انقلاب در عراق که یک پیوند امتی بین امام و رهبر جامعه با امت اسلامی در آنجا تثبیت شد، طبیعتا سفر اربعین امسال حائز اهمیت است.
وی افزود: با اینکه شاید بخش عمدهای از مردم عراق جزو مقلدین رهبر شهید ما نبودند اما دلدادگی و علاقهمندی خود به ایشان را اعلام کردند و حق عزاداری را برای تشییع حضرت آقا انجام دادند.
حریزاوی ادامه داد: در اربعین امسال ما با مطالبه بزرگ امت اسلام مبنی بر خونخواهی قائد شهید مواجهیم و شعار لثارات در اربعین معنای دیگری دارد.
وی گفت: حضور ایرانیها در برنامه اربعین امسال، هرچند مختصر و کوتاه باشد تا مردم به سایر وظایف خود در تجمعات در ایران هم بپردازند، میتواند این درس و پیام را داشته باشد که مردم ایران به خونخواهی مظلومان قیام کرده و خواب راحت را از چشم ظالمان جهان خواهند ربود و زیارت نیابتی رهبر شهید نیز به همین معناست که به نوعی زنده نگه داشتن یاد ایشان و خونخواهی ایشان و همه شهدای امسال و سال گذشته است.
این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: اگر بتوانیم بین این دو ماموریت یعنی حضور فعال در پیادهروی اربعین برای یادآوری خونخواهی رهبر شهید و حضور در تجمعات شبانه داشته باشیم، وظیفه بعثت اجتماعی را به خوبی انجام دادهایم.
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