به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ آیت‌الله علی اکبر رشاد با صدور پیامی، ارتحال مرجع عالیقدر، آیت‌الله محمداسحاق فیاض را تسلیت گفت و از خدمات علمی و معنوی ایشان به حوزه نجف و تعالیم اهل بیت (ع) یاد کرد.

در این پیام آمده است: خبر درگذشت مرجع عالی‌شان شیعه، حضرت آیت‌الله محمداسحاق فیاض (قدّس الله نفسه الزکیه) موجب تأسف و تأثر شد. ایشان از تلامذه‌ برجسته فقیه سترگ آیت‌الله العظمی خوئی (قدّه) به‌شمار می‌آید، و وجود ذی‌جود او در امتداد استادش منشأ خدمات علمی و معنوی ماندگاری در جهت تقویت حوزه‌ مبارکه‌ نجف و ترویج تعالیم وحیانی و میراث معرفتی و معنوی اهل بیت وحی (سلام الله علیهم اجمعین) بود.

اینجانب از سوی خود و ارکان حوزه‌ عریق و عظیم تهران، این واقعه‌ مولمه را به رهبر معظم انقلاب اسلامی (دام ظله) و دیگر مراجع عظام نجف و قم (دامت برکاتهم) و علاقه‌مندان و مقلدان این فقیه گرانمایه تسلیت عرض کرده، از بارگاه بلند باری برای آن مرحوم مغفرت و علو مرتبت و برای بازماندگان سوگوار خاصه فرزندان برومندش، صبر و اجر مسئلت دارم.

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