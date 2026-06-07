روایتی مستند از زندگی شهید مدافع حرم «مهران خالدی»

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ کتاب «پنجرهای در انتهای خیابان» روایتی مستند و داستانمحور از زندگی شهید مدافع حرم، مهران خالدی است؛ روایتی که اینبار از زبان همسر شهید پیش میرود و مخاطب را به درونیترین لایههای زندگی مشترک، دلبستگیها و لحظههای دشوار این خانواده میبرد.
این کتاب فقط شرح یک زندگی نیست؛ داستان مقاومت، انتظار و همراهی است. روایتی که از نقطۀ بازگشت شهید از آخرین سفرش آغاز میشود و با رفتوبرگشت میان زمان حال و گذشته، خاطرات سالهای آشنایی، ازدواج و زندگی مشترک را دوباره زنده میکند. در همین رفتوآمد زمانی، مخاطب با فضای عاطفی و پراضطرابی روبهرو میشود که همسر شهید در آن، میان نگرانی و امید ایستاده و همزمان، گذشته را در ذهن خود مرور میکند. نویسنده برای بازآفرینی این روایت، از شاهدان و نزدیکان اصلی شهید بهره برده و متن را بر پایۀ خاطرات مستند، روایت همسر، فرزندان و اطرافیان شکل داده است.
در بخشی از کتاب آمده است: «آنجا همه حاج ناصر صدایش میزدند، یک حاج ناصر میگفتند و صد تا از دهانشان بیرون میجهید. معلوم بود آنجا هم حسابی رگ خواب آدمها را دست گرفته و دل همه را برده. ظهر خودش آمد دنبالم و باز رفت سر کار. از آن به بعد دیگر من و محمدحسین برای رفتن به سر کار و مدرسه سرویس داشتیم. فاطمه هم که خانه بود. غیر از مدرسه اجازه نداشتیم جایی برویم. تمام سهممان از دمشق همان مسیر رفتوآمد مدرسه به خانه و خانه به مدرسه بود. کمکم سعیمان بر عادت کردن به شرایط و خانه داشت نتیجه میداد.»
انتشارات ۲۷ بعثت این کتاب را به کوشش معصومه جواهری و ساره موسایی منتشر و روانه بازار نشر کرده است.
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