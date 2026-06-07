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روایتی مستند از زندگی شهید مدافع حرم «مهران خالدی»

۱۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۹
کد مطلب: 1823950
روایتی مستند از زندگی شهید مدافع حرم «مهران خالدی»

«پنجره ای در انتهای خیابان» روایتی مستند محور از زندگی شهید مدافع حرم مهران خالدی از سوی نشر بعثت منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ کتاب «پنجره‌ای در انتهای خیابان» روایتی مستند و داستان‌محور از زندگی شهید مدافع حرم، مهران خالدی است؛ روایتی که این‌بار از زبان همسر شهید پیش می‌رود و مخاطب را به درونی‌ترین لایه‌های زندگی مشترک، دلبستگی‌ها و لحظه‌های دشوار این خانواده می‌برد.

این کتاب فقط شرح یک زندگی نیست؛ داستان مقاومت، انتظار و همراهی است. روایتی که از نقطۀ بازگشت شهید از آخرین سفرش آغاز می‌شود و با رفت‌وبرگشت میان زمان حال و گذشته، خاطرات سال‌های آشنایی، ازدواج و زندگی مشترک را دوباره زنده می‌کند. در همین رفت‌وآمد زمانی، مخاطب با فضای عاطفی و پراضطرابی روبه‌رو می‌شود که همسر شهید در آن، میان نگرانی و امید ایستاده و هم‌زمان، گذشته را در ذهن خود مرور می‌کند. نویسنده برای بازآفرینی این روایت، از شاهدان و نزدیکان اصلی شهید بهره برده و متن را بر پایۀ خاطرات مستند، روایت همسر، فرزندان و اطرافیان شکل داده است.

در بخشی از کتاب آمده است: «آنجا همه حاج ناصر صدایش می‌زدند، یک حاج ناصر می‌گفتند و صد تا از دهانشان بیرون می‌جهید. معلوم بود آنجا هم حسابی رگ خواب آدم‌ها را دست گرفته و دل همه را برده. ظهر خودش آمد دنبالم و باز رفت سر کار. از آن به بعد دیگر من و محمدحسین برای رفتن به سر کار و مدرسه سرویس داشتیم. فاطمه هم که خانه بود. غیر از مدرسه اجازه نداشتیم جایی برویم. تمام سهممان از دمشق همان مسیر رفت‌وآمد مدرسه به خانه و خانه به مدرسه بود. کم‌کم سعی‌مان بر عادت کردن به شرایط و خانه داشت نتیجه می‌داد.»

انتشارات ۲۷ بعثت این کتاب را به کوشش معصومه جواهری و ساره موسایی منتشر و روانه بازار نشر کرده است.

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