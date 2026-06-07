انتقاد نمایندگی ایران از بیانیه ضد ایرانی سازمان همکاری اسلامی

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان همکاری اسلامی در واکنش به بیانیه ضد ایرانی سازمان همکاری اسلامی نوشت: بیانیه گزینشی و یکجانبه دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی که ریشه‌های تجاوز فعلی آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران را نادیده می‌گیرد، بسیار باعث تاسف است.

نمایندگی ایران افزود: سکوت در قبال جنگ تجاوزکارانه و غیرقانونی ایالات متحده و رژیم اسرائیل علیه ایران و در عین حال شتاب در محکوم کردن اقدامات دفاعی ایران، نشان‌دهنده یک استاندارد دوگانه نگران‌کننده است که اعتبار و بی‌طرفی سازمان را بیش از پیش تضعیف می‌کند.

در این بیانیه با اشاره به اینکه ایران در اعمال حق ذاتی خود طبق ماده 51 منشور سازمان ملل متحد برای دفاع عمل می‌کند، آورده شده است: قطعنامه 3314، ضمیمه ماده 3، به صراحت حملات، محاصره و استفاده از خاک یک کشور برای اقدامات تجاوزکارانه علیه کشور دیگر را به عنوان اقدامات تجاوزکارانه تعریف می‌کند.

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