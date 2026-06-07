واکنش قالیباف به حمله رژیم صهیونی به ضاحیه

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به حمله رژیم صهیونی به ضاحیه و مواضع امروز ترامپ در حساب خود در شبکه ایکس نوشت:
نه به آتشبس پایبندند نه به گفتگو باور دارند، و با محاصرهٔ دریایی و نقض توافقات دربارهٔ لبنان نشان دادند که فقط زبان قدرت میفهمند.
محاصرهٔ دریایی علیه ملت ایران و چراغ سبز امروز آمریکا به رژیم صهیونیستی، پایگاهها و داراییهای آمریکا و رژیم در منطقه را به اهداف مشروع تبدیل میکند. دست نیروهای مسلح ما مثل همیشه باز است.
........
پایان پیام/
نظر شما