نتانیاهو نشست امنیتی برگزار کرد/ ترامپ: به مذاکرات بازگردید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در واکنش به حملات اسرائیل به ضاحیه جنوبی بیروت و تداوم حملات به مناطق جنوبی لبنان، ایران ساعتی پیش چندین رگبار موشکی به سمت رژیم صهیونیستی شلیک کرد. همزمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد پایگاه هوایی «رامات داوید» را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داده است.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، جبهه داخلی رژیم صهیونیستی در مقابل از شناسایی موشک‌های شلیک‌شده از ایران به سمت مناطق شمالی اراضی اشغالی خبر داد. به دنبال این حملات، آژیرهای هشدار در شهر حیفا، منطقه وادی عاره و بخش‌هایی از الجلیل، جولان، خلیج حیفا و حوض کرمل به صدا درآمد.

فعال شدن سامانه‌های پدافندی

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که پرتاب موشک‌هایی از ایران به سمت سرزمین‌های اشغالی را رصد کرده و سامانه‌های پدافند هوایی برای رهگیری این تهدیدها وارد عمل شده‌اند.

این نهاد نظامی ساعاتی بعد نیز از شناسایی موج دیگری از پرتاب موشک‌ها از سوی ایران خبر داد.

بر اساس گزارش سازمان پخش رژیم صهیونیستی، ایران در این حمله حدود ۱۰ موشک بالستیک به سمت اراضی اشغالی شلیک کرده است. همزمان رسانه‌های عبری گزارش دادند که «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در پی این تحولات، نشست‌های امنیتی ویژه‌ای برگزار کرده است.

تعطیلی مدارس در سراسر اراضی اشغالی

شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی به نقل از وزیر آموزش این رژیم اعلام کرد که تمامی مدارس رژیم صهیونیستی در روز دوشنبه تعطیل خواهند بود.

این تصمیم در پی افزایش نگرانی‌ها از احتمال گسترش حملات موشکی و تشدید تنش‌های امنیتی اتخاذ شده است.

تهدید به پاسخ متقابل

خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع رژیم صهیونیستی گزارش داد که تل‌آویو به حمله موشکی ایران پاسخ خواهد داد.

همچنین شبکه سی‌ان‌ان به نقل از دو منبع رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این رژیم در حال بررسی گزینه‌های پاسخ قاطع و شدید به این حمله است.

واکنش ترامپ

در پی این تحولات، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز از ایران خواست حملات را متوقف کرده و به مسیر مذاکرات بازگردد.

ترامپ گفت: به ایران می‌گویم موشک‌های خود را شلیک کردید و این کافی است.

وی همچنین مدعی شد که واشنگتن و تهران به دستیابی به توافق نزدیک شده بودند و تصور می‌کرد این توافق طی روزهای گذشته نهایی شود، اما تحولات اخیر روند مذاکرات را تحت تأثیر قرار داده است.

رئیس‌جمهور آمریکا در عین حال ادعا کرد که نیروهای نظامی این کشور در وضعیت آماده‌باش قرار دارند.

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