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رکن‌آبادی: حج برای زنان، اعلام استقلال از الگوهای مادی غرب و تبلور کرامت انسانی است

۱۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۴۷
کد مطلب: 1824093
رکن‌آبادی: حج برای زنان، اعلام استقلال از الگوهای مادی غرب و تبلور کرامت انسانی است

خانم رکن آبادی اظهار داشت: حج برای زنان، تنها یک مناسک فردی نیست، بلکه عرصه‌ای برای بازگشت به هویت اصیل، اعلام استقلال از الگوهای مادی غرب و تبلور کرامت انسانی است.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با موسم حج، سلسله وبینارهای بین‌المللی معاونت بین‌الملل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با همکاری بعثه مقام معظم رهبری در حج و زیارت برگزار شد.

وبینار ویژه بانوان با موضوع «حج و رسالت جهانی زن مسلمان» به زبان عربی، با سخنرانی دکتر «ایران رکن آبادی» مدیر کل زنان و خانواده مجمع جهانی اهل بیت(ع)، دکتر «لاله افتخاری» دبیرکل اتحادیه زنان جهان اسلام، دکتر «فاطمه جاسم حسن» رئیس دانشگاه UJW اوهایو آمریکا و دکتر «لیلی صالح» استاد و پژوهشگر علوم اجتماعی از لبنان برگزار گردید و کارشناسان به بررسی ابعاد مختلف اهداف و مقاصد حج و سلوک فردی و اجتماعی آن پرداختند.

شرکت‌کنندگان با اشاره به بیانات امام شهید، به نقش مؤثر زنان در این رسالت اجتماعی همراه با بیداری و صبر و بصیرت و تبیین و بهره‌مندی از ایثار و فداکاری در مسیر برائت از مشرکین تأکید داشتند.

در ابتدا خانم دکتر رکن آبادی، مدیرکل زنان و خانواده مجمع جهانی اهل بیت(ع)، با محور قرار دادن اندیشه‌های رهبر شهید، درباره پیوند میان «عظمت عبادت حج» و «رسالت تمدن‌ساز زن مسلمان» گفت: حج برای زنان، تنها یک مناسک فردی نیست، بلکه عرصه‌ای برای بازگشت به هویت اصیل، اعلام استقلال از الگوهای مادی غرب و تبلور کرامت انسانی است.

وی بر نقش جهانی زنان حج‌گزار به عنوان سفیران آگاهی و مبارزان علیه ظلم به‌ویژه در حمایت از مظلومیت غزه تأکید نمود و گفت: لازم است حج را فرصت و منبری برای وحدت امت و مقاومت تمدنی معرفی نماییم.

سرکار خانم دکتر افتخاری با اشاره به بینش‌های ارزشمند الهام گرفته از قرآن و سخنان امام شهید که ما را به معنای عمیق حج و اهداف مختلف آن می رساند؛ ارتباط حج با پیام تمدنی زنان مسلمان به ویژه با توجه به شرایط و چالش‌های موجود در کشورهای مختلف، از فلسطین و لبنان گرفته تا عراق، یمن و ایران حائز اهمیت دانست و برای روشن شدن جایگاه و نقش زنان مسلمان حال حاضر پیشنهادهایی ارائه کرد.

رکن‌آبادی: حج برای زنان، اعلام استقلال از الگوهای مادی غرب و تبلور کرامت انسانی است

خانم دکتر فاطمه جاسم حسن از آمریکا نیز حج را گردهمایی جهانی مسلمانان دانست که می توان در آن برای مبارزه با کفر، و ترویج همکاری و تفاهم تلاش نمود.

وی همچنین با تبیین چگونگی تبدیل ارزش‌های حج مانند نظم و برابری به یک رفتار و پیام جهانی که توسط زنان مسلمان معاصر در فعالیت‌های آموزشی، امور خانواده، آگاهی رسانه‌ای و کار اجتماعی به کار گرفته می‌شود، به درس‌هایی از حج در زمینه‌های آموزش، اخلاق، ایثار، صبر و فداکاری اشاره کرد و افزود: از مناسک حج، ضرورت وحدت و انسجام بین مسلمانان و برائت از کفار و مبارزه با آنان، الهام گرفته می شود.

در ادامه سرکار خانم دکتر لیلی صالح از کشور لبنان با تأکید بر عدم اکتفا به مناسک ظاهری حج و ضروت تأمل در معانی و اهداف آن برای بازسازی روح انسانی، به ویژه برای زنان، به اندیشۀ در حرکت سعی هاجر بین صفا و مروه دعوت نمود که بیانگر یک پیام تمدنی و انسانی ایده‌آل برای زنان است.

وی در ادامه بیان داشت: زنان امروز نیز با تأسی به همسران و بانوان پیامبران و اهل بیت علیهم السلام، و به خصوص حضرت هاجر باید به بازتعریف نقش و جایگاه خود بپردازند و صرفاً مصرف‌کننده یا تابع اخبار و رویدادها و رسانه‌ها نبوده بلکه به عنوان خالق آنها و جنبش‌های جدید، هاجرهای امروز جامعه اسلامی باشند و با بهره‌مندی از  ایمان، صبر و آگاهی برای تبدیل رنج به فرصت‌ها تلاش نمایند.

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