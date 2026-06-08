به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با موسم حج، سلسله وبینارهای بین‌المللی معاونت بین‌الملل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با همکاری بعثه مقام معظم رهبری در حج و زیارت برگزار شد.

وبینار ویژه بانوان با موضوع «حج و رسالت جهانی زن مسلمان» به زبان عربی، با سخنرانی دکتر «ایران رکن آبادی» مدیر کل زنان و خانواده مجمع جهانی اهل بیت(ع)، دکتر «لاله افتخاری» دبیرکل اتحادیه زنان جهان اسلام، دکتر «فاطمه جاسم حسن» رئیس دانشگاه UJW اوهایو آمریکا و دکتر «لیلی صالح» استاد و پژوهشگر علوم اجتماعی از لبنان برگزار گردید و کارشناسان به بررسی ابعاد مختلف اهداف و مقاصد حج و سلوک فردی و اجتماعی آن پرداختند.

شرکت‌کنندگان با اشاره به بیانات امام شهید، به نقش مؤثر زنان در این رسالت اجتماعی همراه با بیداری و صبر و بصیرت و تبیین و بهره‌مندی از ایثار و فداکاری در مسیر برائت از مشرکین تأکید داشتند.

در ابتدا خانم دکتر رکن آبادی، مدیرکل زنان و خانواده مجمع جهانی اهل بیت(ع)، با محور قرار دادن اندیشه‌های رهبر شهید، درباره پیوند میان «عظمت عبادت حج» و «رسالت تمدن‌ساز زن مسلمان» گفت: حج برای زنان، تنها یک مناسک فردی نیست، بلکه عرصه‌ای برای بازگشت به هویت اصیل، اعلام استقلال از الگوهای مادی غرب و تبلور کرامت انسانی است.

وی بر نقش جهانی زنان حج‌گزار به عنوان سفیران آگاهی و مبارزان علیه ظلم به‌ویژه در حمایت از مظلومیت غزه تأکید نمود و گفت: لازم است حج را فرصت و منبری برای وحدت امت و مقاومت تمدنی معرفی نماییم.

سرکار خانم دکتر افتخاری با اشاره به بینش‌های ارزشمند الهام گرفته از قرآن و سخنان امام شهید که ما را به معنای عمیق حج و اهداف مختلف آن می رساند؛ ارتباط حج با پیام تمدنی زنان مسلمان به ویژه با توجه به شرایط و چالش‌های موجود در کشورهای مختلف، از فلسطین و لبنان گرفته تا عراق، یمن و ایران حائز اهمیت دانست و برای روشن شدن جایگاه و نقش زنان مسلمان حال حاضر پیشنهادهایی ارائه کرد.

خانم دکتر فاطمه جاسم حسن از آمریکا نیز حج را گردهمایی جهانی مسلمانان دانست که می توان در آن برای مبارزه با کفر، و ترویج همکاری و تفاهم تلاش نمود.

وی همچنین با تبیین چگونگی تبدیل ارزش‌های حج مانند نظم و برابری به یک رفتار و پیام جهانی که توسط زنان مسلمان معاصر در فعالیت‌های آموزشی، امور خانواده، آگاهی رسانه‌ای و کار اجتماعی به کار گرفته می‌شود، به درس‌هایی از حج در زمینه‌های آموزش، اخلاق، ایثار، صبر و فداکاری اشاره کرد و افزود: از مناسک حج، ضرورت وحدت و انسجام بین مسلمانان و برائت از کفار و مبارزه با آنان، الهام گرفته می شود.

در ادامه سرکار خانم دکتر لیلی صالح از کشور لبنان با تأکید بر عدم اکتفا به مناسک ظاهری حج و ضروت تأمل در معانی و اهداف آن برای بازسازی روح انسانی، به ویژه برای زنان، به اندیشۀ در حرکت سعی هاجر بین صفا و مروه دعوت نمود که بیانگر یک پیام تمدنی و انسانی ایده‌آل برای زنان است.

وی در ادامه بیان داشت: زنان امروز نیز با تأسی به همسران و بانوان پیامبران و اهل بیت علیهم السلام، و به خصوص حضرت هاجر باید به بازتعریف نقش و جایگاه خود بپردازند و صرفاً مصرف‌کننده یا تابع اخبار و رویدادها و رسانه‌ها نبوده بلکه به عنوان خالق آنها و جنبش‌های جدید، هاجرهای امروز جامعه اسلامی باشند و با بهره‌مندی از ایمان، صبر و آگاهی برای تبدیل رنج به فرصت‌ها تلاش نمایند.

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